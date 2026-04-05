В Калининграде в торговом центре вспыхнул пожар

КАЛИНИНГРАД, 5 апр – РИА Новости. Торговый центр "Гиант" загорелся в Калининграде, горит фасад площадью 500 квадратных метров, идет эвакуация, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

