Песков: квалификация Каллас не позволяет ей делать замечания по истории

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Уровень квалификации и профессиональные качества главы евродипломатии Каи Каллас не отвечают высоким стандартам и вряд ли позволяют ей делать замечания по истории, вместо этого она могла бы внести хотя бы небольшой позитивный вклад в дело починки того, что ЕС сломал, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
"Если говорить серьезно, то уровень квалификации и профессиональные качества госпожи Каллас не отвечают высоким стандартам и вряд ли позволяют ей давать какие-то квалифицированные замечания по истории. Конечно, она могла бы поступить лучше, если бы она внесла сегодня, не в ретроспективе, а сегодня, хотя бы маленькую толику позитивного вклада в дело починки того, что они успели сломать", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он добавил, что высказывания Каллас - "новые изыскания эстонских историков", а в Кремле "доселе эта информация была неизвестна".
Ранее в одном из своих выступлений Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала на более чем 19 стран. Помощник президента и председатель РВИО Владимир Мединский впоследствии высмеял эти высказывания, назвав эти выводы "калласальными", и представил для Каллас "краткий курс военной истории России". Он добавил, что готов провести ликбез по истории для главы евродипломатии лично.