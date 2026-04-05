"Хиросима из Подмосковья": чем озеро Смердячье так напугало ученых
08:29 05.04.2026
"Хиросима из Подмосковья": чем озеро Смердячье так напугало ученых
2026-04-05T08:29:00+03:00
"Хиросима из Подмосковья": чем озеро Смердячье так напугало ученых

CC BY-SA 4.0 / Шелковников Евгений Анатольевич / Смердячье озеро
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Озеро Смердячье называют одним из самых загадочных мест Подмосковья. О нем ходит много мифов и легенд, и это неслучайно. Что с ним не так? Почему местные стараются обходить водоем стороной?

Отвратительный запах

Смердячье расположено в Шатурском районе Московской области, на восточном берегу реки Поли, поросшем сосновым лесом.
Идеально круглое, похожее на блюдце.
По одной из версий, свое режущее слух название озеро получило из-за сильного сероводородного запаха, который источает вода.
Тут стоит отметить, что в настоящее время озеро ничем не пахнет, но местные старожилы утверждают, что запах исчез лишь в 80-е годы прошлого столетия, а до этого воняло так, что близко не подойдешь.
Согласно другой версии происхождения названия, виновата во всем церквушка, в стародавние времена стоящая на берегу. Однажды она якобы провалилась в озеро вместе с диаконом, находившимся внутри.
С тех пор озеро и прозвали "Смерть дьячья", а со временем народ упростил название.
По легенде, церковь на берегу лесного озера вдали от людей стояла не просто так, а с целью очистить озеро и его окрестности от разнообразной нечисти, но и это не помогло.

Гробовая тишина

В четырех километрах от Смердячьего находится поселок Бакшеево, до которого и добираются туристы, жаждущие увидеть столь необычный водоем.
Те, кто бывал у озера, говорят, что вокруг стоит полнейшая тишина, не поют птицы, не слышно других звуков природы, к тому же все время кажется, что за тобой наблюдают. Создается даже впечатление, что оно искусственного происхождения.
Максимальный диаметр озера составляет 290 метров. Наибольшая глубина котловины — 31,4 метра. Вал, опоясывающий озеро, возвышается над окружающей равниной на один-два метра и на четыре-пять метров над зеркалом воды, он резко обрывается со стороны озера и плавно снижается в сторону окружающей равнины.

"Прилетело из космоса"

Идеальная круглая форма давно уже притягивала внимание ученых, основной версией стало, что озеро метеоритного происхождения.
Впервые данное предположение выдвинул в середине 1980-х годов местный житель — астроном-любитель из города Рошаль Николай Филин.
Он тогда обратился к эстонским астрономам, которые хоть и подтвердили его предположение, однако однозначных свидетельств в пользу метеоритной природы озера тогда обнаружено не было.
В 2000-х были найдены первые вещественные доказательства — импактиты, образовавшиеся в результате мощного взрыва при падении небесного тела.
"Были сделаны находки стекловатых импактитов — это стекловатая масса с помещенными в нее обломками местных пород. Важно, что находки этого стекловатого импактита были сделаны в породах кратерного вала. В шурфах отчетливо была видна деформация пластов, залегающих на окружающей территории горизонтально. На незначительном расстоянии (в первых метрах) резко изменяется положение пород в вертикальном разрезе", — рассказывал старший научный сотрудник Святослав Енгалычев.

Катастрофа в десять Хиросим

Согласно геологическим данным, кратер образовался уже после ледникового периода, то есть не раньше, чем десять тысяч лет назад.
Почти идеальная круглая форма озера говорит о том, что метеорит падал практически вертикально.
Размер кратера — около 350 метров — позволяет предположить, что метеорит имел диаметр около 10-20 метров и массу десять тысяч тонн.
Эксперт оценил энергию взрыва "Смердячьего" метеорита в 250 килотонн тротила — в десять раз мощнее атомной бомбы, которая разрушила Хиросиму.
