Овчинский: более 60 семей в Коптеве переехали в новые квартиры по реновации

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. На севере Москвы в районе Коптево более 60 семей заселились в новые квартиры по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка находится в 3-м Михалковском переулке, 17. Квартиры в этом доме были предложены осенью 2025 года 208 семьям, которые жили в трех старых домах.

« "Новый дом рассчитан на 350 квартир. Все они с улучшенной отделкой и не требуют дополнительных затрат на ремонт. Во дворе обустроены безопасные спортивная и детская площадки, а также зона для спокойного отдыха", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Министр также отметил, что рядом с домом есть бульвар с семейным парком и летним бассейном, Тимирязевский парк, Дендрологический сад, а еще Большой Садовый пруд, где расположены пляж и пристань.

Пространство вокруг нового жилого комплекса благоустроено. Первый этаж дома отведен под социальные объекты, магазины и заведения в сфере услуг, добавили в департаменте градостроительной политики.