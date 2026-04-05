Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 05.04.2026
https://ria.ru/20260405/ovchinskiy-2085240479.html
Овчинский: более 60 семей в Коптеве переехали в новые квартиры по реновации
На севере Москвы в районе Коптево более 60 семей заселились в новые квартиры по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента РИА Новости, 05.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651175_0:13:3120:1768_1920x0_80_0_0_abe09fefda33f967d577ff3a33473121.jpg
https://ria.ru/20260330/moskva-2083714033.html
https://realty.ria.ru/20260325/renovatsiya-2082672340.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651175_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_6829c4a4eba2c7d296a8fa4f2ce4f0ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. На севере Москвы в районе Коптево более 60 семей заселились в новые квартиры по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новостройка находится в 3-м Михалковском переулке, 17. Квартиры в этом доме были предложены осенью 2025 года 208 семьям, которые жили в трех старых домах.
«
"Новый дом рассчитан на 350 квартир. Все они с улучшенной отделкой и не требуют дополнительных затрат на ремонт. Во дворе обустроены безопасные спортивная и детская площадки, а также зона для спокойного отдыха", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр также отметил, что рядом с домом есть бульвар с семейным парком и летним бассейном, Тимирязевский парк, Дендрологический сад, а еще Большой Садовый пруд, где расположены пляж и пристань.
Пространство вокруг нового жилого комплекса благоустроено. Первый этаж дома отведен под социальные объекты, магазины и заведения в сфере услуг, добавили в департаменте градостроительной политики.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала