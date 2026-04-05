Финансист назвала три вида кредитов, которые опасно брать

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. При оформлении займа риски связаны как с условиями договора, так и с положением самого заемщика. О том, от каких кредитов лучше отказаться, агентству " Прайм " рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

"Заемщики обязаны позаботиться о своем финансовом состоянии и благополучии. Нужно не только взвесить все "за" и "против" оформления займа, но и тщательно проанализировать рыночные условия, альтернативные предложения кредиторов", — подчеркнула она.

Опасность представляют займы под слишком высокий процент, с навязанными страховками и непонятными условиями досрочного погашения. Также в зоне риска оказываются заемщики без постоянного дохода и финансовой подушки безопасности.