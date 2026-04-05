Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о непогоде

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, горожанам следует быть внимательными на улице, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что кратковременные ливни пройдут в Москве в воскресенье, будет дуть порывистый западный, северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько часов и до 21.00 местами в столице ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса на платформе Мах.