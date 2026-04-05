Добровольцам отряда "БАРС-22" вручили госнаграды в зоне СВО

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Добровольцам отряда "БАРС-22" вручены государственные и ведомственные награды в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.

« "Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вручил государственные и ведомственные награды добровольцам отряда "БАРС-22" имени Героя Российской Федерации С.В. Ефремова в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

По словам ведомства, воины-добровольцы были награждены медалями "За отвагу", "За храбрость" и ведомственными знаками отличия "Воин-доброволец".