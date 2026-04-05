Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:01 05.04.2026
Ликсутов: в ЗАО создадут около 4 тысяч новых рабочих мест
В Западном административном округе Москвы создается сеть новых предприятий, в результате реализации семи крупных инвестпроектов здесь будет создано около 4... РИА Новости, 05.04.2026
© Фото : пресс-служба ДИППРабочий на предприятии в Москве
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Западном административном округе Москвы создается сеть новых предприятий, в результате реализации семи крупных инвестпроектов здесь будет создано около 4 тысяч рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению Сергея Собянина город последовательно наращивает промышленную инфраструктуру и создает условия для размещения современных производств. В ЗАО масштабные инвестиционные проекты дают ощутимый результат: здесь формируется сеть новых предприятий общей площадью более 350 тысяч квадратных метров. По мере ввода объектов в эксплуатацию в округе будет создано около четырех тысяч новых рабочих мест", — привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики города.
Производство - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Ликсутов: рабочие места в ОЭЗ Москвы создаются благодаря поддержке города
25 февраля, 12:05
Как отмечается в сообщении, три из семи объектов уже введены в эксплуатацию. Это технопарк "Рябиновая, 44" для производителей продовольствия и две очереди мясоперерабатывающего завода. Кроме того, завершено строительство производственного комплекса пищевого назначения, который обеспечивает выпуск продукции для сети кофеен.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, для семи промышленных МаИП на территории ЗАО город выделил 20,16 гектара земли. "Больше всего участков — четыре — выделено в районе Очаково-Матвеевское на площади 13,7 гектара. Там уже ввели пищевой технопарк и завершили строительство производственного комплекса, еще два объекта находятся в стадии реализации. В районе Ново-Переделкино город предоставил бизнесу 6,46 гектара. Здесь уже запущены две очереди мясоперерабатывающего завода, а также продолжается строительство промышленного технопарка, - уточнил он.
Благодаря масштабным инвестиционным проектам (МаИП) на западе столицы будет создано два новых производства пищевой промышленности.
"Первый — промышленный технопарк "Терция" площадью 207 тысяч квадратных метров: здесь планируется разместить производства молочных, кондитерских и хлебобулочных изделий, снеков, пищевых ингредиентов, мясных полуфабрикатов, плодоовощных консервов, напитков и упаковочной тары. Второй проект — пищевое производство площадью свыше 8,5 тысячи квадратных метров, где будет организован выпуск продуктов питания, полуфабрикатов и кондитерских изделий", — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице с 2016 года и являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики. Благодаря им инвесторы получают возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию новых рабочих мест.
Промкомплекс - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Гарбузов: более 2 тыс новых рабочих мест появится в промкомплексе Москвы
26 марта, 14:05
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Анатолий Гарбузов
 
 
