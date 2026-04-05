Россиян предупредили о новой схеме мошенников перед Пасхой

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мошенники перед Пасхой открывают благотворительные сборы на "приобретение наборов для освящения" или "доставку Благодатного огня", рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Уточняется, что открываются якобы благотворительные сборы "на храм", а также поступают звонки и рассылки от имени "отца настоятеля" с просьбой перевести деньги на "приобретение наборов для освящения" или "доставку Благодатного огня".