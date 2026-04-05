© соцсети Александра Муравского Иллюстрация в молдавском школьном учебнике по истории, где американские бомбардировщики выдали за советские

КИШИНЕВ, 5 апр — РИА Новости. Американские бомбардировщики на иллюстрации в молдавском школьном учебнике по истории выдали за советские, сообщил об очередном искажении исторического факта в образовательной литературе бывший вице-премьер республики Александр Муравский.

Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи тем, что в молдавских учебниках для 12-х классов "История румын" присутствует героизация нацизма. Еврейская община Молдавии настаивала на изъятии учебников и даже готова была профинансировать их переиздание, но Минобр страны от этого отказался. Теперь проблема выявлена не только в учебнике для выпускных классов, но и в учебниках для девятиклассников.

"Один из многочисленных фактов искажения истории в учебниках по истории для школ Молдовы — иллюстрация, где американский самолет бомбит румынские нефтепромыслы, подписана: "Советские самолеты во время налета на Плоешты", — написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook*, приложив фотографию из учебника.

По его словам, таких искажений в учебнике по истории для школ Молдавии много.

"Взяли конкретный исторический источник (фотографию с американским самолетом), отражающий исторический факт (бомбардировку румынских нефтепромыслов) и изменили подпись (представили, будто это советские самолеты)", — пояснил он суть очередной подмены исторического факта.

После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду , в Молдавии проводится политика, направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, в том числе о запрете на использование георгиевской ленты и об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии . Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев . Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.