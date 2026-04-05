15:10 05.04.2026 (обновлено: 16:27 05.04.2026)
Вице-премьер Молдавии сообщил об искажении исторических фактов в учебниках
Вице-премьер Молдавии сообщил об искажении исторических фактов в учебниках
Американские бомбардировщики на иллюстрации в молдавском школьном учебнике по истории выдали за советские, сообщил об очередном искажении исторического факта в... РИА Новости, 05.04.2026
Муравский: в молдавском учебнике американские самолеты выдали за советские

© соцсети Александра МуравскогоИллюстрация в молдавском школьном учебнике по истории, где американские бомбардировщики выдали за советские
КИШИНЕВ, 5 апр — РИА Новости. Американские бомбардировщики на иллюстрации в молдавском школьном учебнике по истории выдали за советские, сообщил об очередном искажении исторического факта в образовательной литературе бывший вице-премьер республики Александр Муравский.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи тем, что в молдавских учебниках для 12-х классов "История румын" присутствует героизация нацизма. Еврейская община Молдавии настаивала на изъятии учебников и даже готова была профинансировать их переиздание, но Минобр страны от этого отказался. Теперь проблема выявлена не только в учебнике для выпускных классов, но и в учебниках для девятиклассников.
Минобразования Молдавии проверит, как главарь РДК* оказался в университете
3 апреля, 18:00
"Один из многочисленных фактов искажения истории в учебниках по истории для школ Молдовы — иллюстрация, где американский самолет бомбит румынские нефтепромыслы, подписана: "Советские самолеты во время налета на Плоешты", — написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook*, приложив фотографию из учебника.
По его словам, таких искажений в учебнике по истории для школ Молдавии много.
"Взяли конкретный исторический источник (фотографию с американским самолетом), отражающий исторический факт (бомбардировку румынских нефтепромыслов) и изменили подпись (представили, будто это советские самолеты)", — пояснил он суть очередной подмены исторического факта.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика, направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, в том числе о запрете на использование георгиевской ленты и об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Учебник истории Молдавии называет освобождение страны от фашизма оккупацией
6 марта, 04:28
 
