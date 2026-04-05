Гол Миранчука не спас "Атланту" от поражения в матче MLS
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
09:04 05.04.2026 (обновлено: 09:08 05.04.2026)
Гол Миранчука не спас "Атланту" от поражения в матче MLS
Гол Миранчука не спас "Атланту" от поражения в матче MLS - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
Гол Миранчука не спас "Атланту" от поражения в матче MLS
"Атланта Юнайтед", за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, проиграла "Коламбус Крю" в матче регулярного чемпионата североамериканской... РИА Новости Спорт, 05.04.2026
футбол
спорт
атланта
алексей миранчук
mls
атланта юнайтед
коламбус крю
атланта
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976581277_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_2b569567c69dba19aaf1bc4a1041805a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, атланта, алексей миранчук, mls, атланта юнайтед, коламбус крю
Футбол, Спорт, Атланта, Алексей Миранчук, MLS, Атланта Юнайтед, Коламбус Крю
Гол Миранчука не спас "Атланту" от поражения в матче MLS

"Атланта" проиграла "Коламбусу" в матче MLS, несмотря на гол Миранчука

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Атланта Юнайтед", за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, проиграла "Коламбус Крю" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
MLS
05 апреля 2026 • начало в 02:30
Завершен
Атланта Юнайтед
1 : 3
Коламбус Крю
60‎’‎ • Алексей Миранчук
48‎’‎ • Вессам Абу Али
(Max Arfsten)
53‎’‎ • Вессам Абу Али
(Дилан Шамбос)
61‎’‎ • Max Arfsten
(Марсело Эррера)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Атланте завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе "Коламбуса" голы забили Вессам Абу Али (48-я и 53-я минуты) и Макс Арфстен (61). У "Атланты" отличился Миранчук (60). Российский полузащитник провел шестой матч в сезоне и забил четвертый гол.
"Атланта" (4 очка) после шести матчей занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, где "Коламбус" (5) идет 11-м.
"Интер Майами" сыграл вничью с "Остином", Месси забил мяч головой
