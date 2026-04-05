Минпросвещения определило обязательные школьные предметы в 10-11-х классах​

Ученик во время урока в средней общеобразовательной школе. Архивное фото

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минпросвещения включило в проект нового образовательного стандарта для 10-11-х классов 16 обязательных предметов, сообщил РИА Новости эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

« "В проекте нового Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования — 16 обязательных предметов", — сказал он.

В список вошли русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физкультура.

Кроме того, в документе указаны родной язык, родная литература и второй иностранный язык, изучение которых осуществляется при заявлении учеников или их родителей, а также при наличии условий реализации этих предметов в школе.