Минприроды рассказало о росте инвестиций на поиск алмазов в России

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Общие инвестиции бизнеса и государства в геологоразведку алмазов в России в 2025 году достигли 6,1 миллиарда рублей, в 2026 году ожидается рост примерно на 24%, до 7,6 миллиарда рублей, следует из сообщения пресс-службы Минприроды для РИА Новости.

В министерстве рассказали, что вложения федерального бюджета в геологоразведочные работы на алмазы в 2025 году выросли на 25%, до 355 миллионов рублей, бизнеса - снизились на 4%, до 5,748 миллиарда рублей. Таким образом, общие инвестиции за прошлый год достигли 6,1 миллиарда рублей.

« "На 2026 год запланировано вложить 902,9 миллиона рублей (из федерального бюджета - ред.)… недропользователи планируют вложить 6,677 миллиарда рублей", - говорится в сообщении ведомства.