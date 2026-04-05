Минприроды рассказало о росте инвестиций на поиск алмазов в России
Общие инвестиции бизнеса и государства в геологоразведку алмазов в России в 2025 году достигли 6,1 миллиарда рублей, в 2026 году ожидается рост примерно на 24%
Минприроды: инвестиции в геологоразведку алмазов в 2025 году выросли на 24%
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Общие инвестиции бизнеса и государства в геологоразведку алмазов в России в 2025 году достигли 6,1 миллиарда рублей, в 2026 году ожидается рост примерно на 24%, до 7,6 миллиарда рублей, следует из сообщения пресс-службы Минприроды для РИА Новости.
В министерстве рассказали, что вложения федерального бюджета в геологоразведочные работы на алмазы в 2025 году выросли на 25%, до 355 миллионов рублей, бизнеса - снизились на 4%, до 5,748 миллиарда рублей. Таким образом, общие инвестиции за прошлый год достигли 6,1 миллиарда рублей.
"На 2026 год запланировано вложить 902,9 миллиона рублей (из федерального бюджета - ред.)… недропользователи планируют вложить 6,677 миллиарда рублей", - говорится в сообщении ведомства.
Следовательно, в текущем году общие вложения недропользователей и государства в геологоразведку алмазов увеличатся на 24,6%, до 7,58 миллиарда рублей.