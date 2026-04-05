Украинские "Белые ангелы" увозят детей из Славянска, сообщил Марочко

ЛУГАНСК, 5 апр — РИА Новости. Украинская печально известная организация "Белые ангелы" активизировалась и насильно вывозит детей из Славянско-Краматорской агломерации в неизвестном направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Славянска в ДНР. В конце марта назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявлял о начале принудительной эвакуации детей из подконтрольного ВСУ

"По той информации, которая мне поступает, сейчас "Белые ангелы" работают очень активно: насильно отбирают детей у тех родителей, которые не желают вывозить своих детей. По ним сейчас в судах очень быстро выносится решение на вывоз", — рассказал эксперт.

Марочко уточнил, что ему известно о трёх-четырёх случаях за месяц, когда детей насильно отбирали у родителей и увозили "в неизвестном направлении".

"Всё это происходит в рамках действующего законодательства и недавнего закона, который принял Зеленский. Так что такая пагубная практика тоже набирает обороты", — подытожил эксперт.