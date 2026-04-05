https://ria.ru/20260405/marochko-2085289745.html
Украинские "Белые ангелы" увозят детей из Славянска, сообщил Марочко
Украинская печально известная организация "Белые ангелы" активизировалась и насильно вывозит детей из Славянско-Краматорской агломерации в неизвестном...
2026-04-05T14:16:00+03:00
в мире
киев
славянск
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Марочко: украинские "Белые ангелы" вновь насильно увозят детей из Славянска
ЛУГАНСК, 5 апр — РИА Новости. Украинская печально известная организация "Белые ангелы" активизировалась и насильно вывозит детей из Славянско-Краматорской агломерации в неизвестном направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
В конце марта назначенный Киевом
глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявлял о начале принудительной эвакуации детей из подконтрольного ВСУ Славянска
в ДНР
.
"По той информации, которая мне поступает, сейчас "Белые ангелы" работают очень активно: насильно отбирают детей у тех родителей, которые не желают вывозить своих детей. По ним сейчас в судах очень быстро выносится решение на вывоз", — рассказал эксперт.
Марочко
уточнил, что ему известно о трёх-четырёх случаях за месяц, когда детей насильно отбирали у родителей и увозили "в неизвестном направлении".
"Всё это происходит в рамках действующего законодательства и недавнего закона, который принял Зеленский. Так что такая пагубная практика тоже набирает обороты", — подытожил эксперт.
В украинском парламенте 2 марта сообщили, что Зеленский подписал закон, позволяющий эвакуировать детей с территории боевых действий даже в случае отказа родителей.