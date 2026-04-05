В Махачкале завели дело о халатности после обрушения жилого дома

МАХАЧКАЛА, 5 апр - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в связи с обрушением жилого дома в Махачкале, сообщила пресс-служба следственного управления СУ РФ по Дагестану.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, неустановленные должностные лица администрации города Махачкалы, ответственные за обеспечение безопасной эксплуатации жилого дома, не приняли своевременных мер по предотвращению негативных последствий, связанных с подтоплением и размыванием фундамента, что повлекло его обрушение", – говорится в сообщении.