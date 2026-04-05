В Махачкале эвакуировали около 300 человек из-за угрозы обрушения

МАХАЧКАЛА, 5 апр - РИА Новости. Угроза обрушения четырех многоквартирных домов сохраняется в Махачкале, из зданий эвакуированы около 300 человек, территория оцеплена, сообщает администрация города.

Уточняется, что часть жителей будет размещена в пунктах временного размещения, где им окажут необходимую помощь и поддержку, остальные временно разместятся у родственников.