В Махачкале приостановили работу очистных сооружений из-за отсутствия света

МАХАЧКАЛА, 5 апр - РИА Новости. Хушетские очистные сооружения в Махачкале временно не работают из-за отсутствия электроэнергии, сообщает Единый оператор в сфере водоснабжения Дагестана.

Ранее в ГУ МЧС по республике сообщили, что из-за обильных осадков аварийные отключении электроснабжения произошли в 139 населенных пунктах Дагестана.

« "Уважаемые жители и гости города Махачкалы: Сообщаем, что Хушетские очистные сооружения временно остановлены по причине отсутствия подачи электроэнергии. В настоящее время подача воды осуществляется по самотечной линии в Приморский микрорайон", – говорится в Telegram-канале оператора.

В связи с этим в отдельных локациях Ленинского района Махачкалы могут быть перебои с водоснабжением, а также снижение давления в системе.