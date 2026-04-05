В Махачкале дождь вновь затопил улицы

Дожди с сильным ветром начались в Дагестане вечером 27 марта. В некоторых районах выпало более 50 миллиметров осадков.
В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за ливней пострадали и другие города и села, в том числе Дербент и Дагестанские Огни.
Из затопленных домов эвакуировали более 3,3 тысячи человек, в том числе свыше тысячи детей.
Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: там вышли из берегов реки Черкес-Озень и Тарнаирка.
Мощные потоки воды прокатились по городским улицам, пострадали частные дома, затопило более сотни автомобилей.
Из-за подтоплений начались перебои в работе систем водо- и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики.
Спасатели работают в круглосуточном режиме. Они откачивают воду из затопленных зданий, расчищают русла рек, убирают мусор и упавшие деревья.
Глава республики Сергей Меликов поручил оказать муниципалитетам финансовую помощь для ликвидации последствий.
Власти Дагестана обещают помочь всем, кто оказался в беде, и сделать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям привычную жизнь.
