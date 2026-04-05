10:42 05.04.2026 (обновлено: 11:08 05.04.2026)
В Махачкале дождь вновь затопил улицы
В Махачкале затопило улицы после сильного ливня, передает корреспондент РИА Новости.
В Махачкале дождь вновь затопил улицы

Улицы в Махачкале вновь затопило из-за длительного дождя

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
Последствия ливня в Махачкале
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
Последствия ливня в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 5 апр — РИА Новости. В Махачкале затопило улицы после сильного ливня, передает корреспондент РИА Новости.
Дождь шел в городе всю ночь и продолжается утром в воскресенье. Непростая ситуация сложилась в микрорайоне Редукторном. Ключевые транспортные артерии, проспекты Петра Первого и Акушинского, местами буквально превратились в реку: автомобили с трудом передвигаются по залитой водой проезжей части, а люди не могут перейти дорогу.
Дожди с сильным ветром начались в Дагестане вечером 27 марта. В некоторых районах выпало более 50 миллиметров осадков.

Дожди с сильным ветром начались в Дагестане вечером 27 марта. В некоторых районах выпало более 50 миллиметров осадков.

В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за ливней пострадали и другие города и села, в том числе Дербент и Дагестанские Огни.

В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за ливней пострадали и другие города и села, в том числе Дербент и Дагестанские Огни.

Из затопленных домов эвакуировали более 3,3 тысячи человек, в том числе свыше тысячи детей.

Из затопленных домов эвакуировали более 3,3 тысячи человек, в том числе свыше тысячи детей.

Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: там вышли из берегов реки Черкес-Озень и Тарнаирка.

Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: там вышли из берегов реки Черкес-Озень и Тарнаирка.

Мощные потоки воды прокатились по городским улицам, пострадали частные дома, затопило более сотни автомобилей.

Мощные потоки воды прокатились по городским улицам, пострадали частные дома, затопило более сотни автомобилей.

Из-за подтоплений начались перебои в работе систем водо- и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики.

Из-за подтоплений начались перебои в работе систем водо- и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики.

Спасатели работают в круглосуточном режиме. Они откачивают воду из затопленных зданий, расчищают русла рек, убирают мусор и упавшие деревья.

Спасатели работают в круглосуточном режиме. Они откачивают воду из затопленных зданий, расчищают русла рек, убирают мусор и упавшие деревья.

Глава республики Сергей Меликов поручил оказать муниципалитетам финансовую помощь для ликвидации последствий.

Глава республики Сергей Меликов поручил оказать муниципалитетам финансовую помощь для ликвидации последствий.

Власти Дагестана обещают помочь всем, кто оказался в беде, и сделать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям привычную жизнь.

Власти Дагестана обещают помочь всем, кто оказался в беде, и сделать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям привычную жизнь.

С последствиями непогоды столкнулись жители и других частей Махачкалы. Там затопило многие дворы и дороги.
Местные власти рассказали, что сейчас специалисты расчищают русла рек, чтобы не допустить новых подтоплений. Городские службы перевели на усиленный режим работы.
В конце марта на Дагестан обрушились мощные ливни, реки вышли из берегов. В городах и селах, включая Махачкалу, затопило около 800 домов, оттуда эвакуировали более трех тысяч человек. Из-за подтоплений начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч человек. В горах сошли лавины и сели, повреждения получили дороги и мосты.
