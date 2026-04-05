В Махачкале дождь вновь затопил улицы

МАХАЧКАЛА, 5 апр — РИА Новости. В Махачкале затопило улицы после сильного ливня, передает корреспондент РИА Новости.

Дождь шел в городе всю ночь и продолжается утром в воскресенье. Непростая ситуация сложилась в микрорайоне Редукторном. Ключевые транспортные артерии, проспекты Петра Первого и Акушинского, местами буквально превратились в реку: автомобили с трудом передвигаются по залитой водой проезжей части, а люди не могут перейти дорогу.

С последствиями непогоды столкнулись жители и других частей Махачкалы. Там затопило многие дворы и дороги.

Местные власти рассказали, что сейчас специалисты расчищают русла рек, чтобы не допустить новых подтоплений. Городские службы перевели на усиленный режим работы.