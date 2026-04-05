Матч с США поможет оценить уровень сборной России, считает Литвинов - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
18:19 05.04.2026 (обновлено: 18:35 05.04.2026)
Матч с США поможет оценить уровень сборной России, считает Литвинов
Матч с США поможет оценить уровень сборной России, считает Литвинов
Матч с США поможет оценить уровень сборной России, считает Литвинов

Литвинов: матч с командой США помог бы оценить уровень сборной России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболист сборной России и московского "Спартака" Руслан Литвинов заявил РИА Новости, что товарищеский матч против команды США стал бы хорошей возможностью оценить уровень национальной сборной.
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова сообщила, что на переговорах с членами конгресса США обсуждалось проведение товарищеского матча между командами России и Соединенных Штатов.
«
"Было бы интересно сыграть против сборной США. У них тоже есть хорошие футболисты, которые играют в топ-командах. В любом случае это как раз одна из возможностей оценить нашу сборную по уровню", — сказал Литвинов.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований и проводит только товарищеские матчи.
Сборная России осталась на 36-м месте в рейтинге ФИФА
Сборная России осталась на 36-м месте в рейтинге ФИФА
1 апреля, 15:31
 
