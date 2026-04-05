В Госдуме рассказали, что делать при ошибках в квитанциях ЖКХ - РИА Новости, 05.04.2026
02:30 05.04.2026
В Госдуме рассказали, что делать при ошибках в квитанциях ЖКХ
В Госдуме рассказали, что делать при ошибках в квитанциях ЖКХ - РИА Новости, 05.04.2026
В Госдуме рассказали, что делать при ошибках в квитанциях ЖКХ
Россиянам следует обращаться в управляющую компанию или жилищную инспекцию, если в квитанциях за март по-прежнему указана старая дата оплаты коммунальных услуг... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T02:30:00+03:00
2026-04-05T02:30:00+03:00
общество, россия, владимир кошелев, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Кошелев, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, что делать при ошибках в квитанциях ЖКХ

РИА Новости: если в квитанциях ЖКХ старая дата оплаты, стоит обратиться в УК

© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россиянам следует обращаться в управляющую компанию или жилищную инспекцию, если в квитанциях за март по-прежнему указана старая дата оплаты коммунальных услуг - 10-е число вместо 15-го, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Парламентарий напомнил, что в России с 1 марта 2026 года изменились правила оплаты ЖКУ. Теперь крайний срок внесения платы перенесен с 10-го на 15-е число месяца. Таким образом, оплатить ЖКУ за март можно до 15 апреля, а платежные документы должны поступить гражданам не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным.
"В некоторых регионах России жители могли получить мартовские квитанции с указанием прежней даты - до 10 апреля. Это техническая ошибка управляющих компаний, не успевших обновить шаблоны. Действует закон, а не информация в платежке. При обнаружении ошибки стоит обратиться в управляющую организацию или жилищную инспекцию", - сказал Кошелев.
По его словам, принятые изменения носят социальный характер, так как многие граждане получают зарплату 10 числа - перенос срока позволяет оплачивать коммунальные услуги сразу после поступления основного дохода, не прибегая к заемным средствам и не "дотягивая" до зарплаты. Кошелев уточнил, что это снижает риск просрочек и начисления пеней.
ОбществоРоссияВладимир КошелевГосдума РФ
 
 
