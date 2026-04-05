03:03 05.04.2026
Здание министерства финансов Кувейта подверглось атаке БПЛА, сообщают СМИ
В мире, Кувейт, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
KUNA: здание министерства финансов Кувейта подверглось атаке беспилотника

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭль-Кувейт
Эль-Кувейт. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Здание министерства финансов Кувейта подверглось атаке беспилотника, о пострадавших не сообщается, передает кувейтское информационное агентство KUNA со ссылкой на заявление министерства.
По данным агентства, сотрудники министерства будут работать удаленно в воскресенье из-за повреждения здания.
Беспилотник попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта
"Работники комплекса министерств будут работать дистанционно в воскресенье после того, как атака дрона привела к серьезному материальному ущербу для здания (минфина - ред.)", - говорится в сообщении в соцсети X агентства.

Ранее агентство KUNA сообщало, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в районе Шувайх в Кувейте, в результате чего на комплексе вспыхнул пожар.
В среду международный аэропорт в столице Кувейта подвергся атаке беспилотников, в результате которой загорелись топливные резервуары.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В Кувейте загорелся нефтеперерабатывающий завод после атак беспилотников
