Здание министерства финансов Кувейта подверглось атаке БПЛА, сообщают СМИ

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Здание министерства финансов Кувейта подверглось атаке беспилотника, о пострадавших не сообщается, передает кувейтское информационное агентство KUNA со ссылкой на заявление министерства.
По данным агентства, сотрудники министерства будут работать удаленно в воскресенье из-за повреждения здания.
"Работники комплекса министерств будут работать дистанционно в воскресенье после того, как атака дрона привела к серьезному материальному ущербу для здания (минфина - ред.)", - говорится в сообщении в соцсети X агентства.
Ранее агентство KUNA сообщало, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в районе Шувайх в Кувейте, в результате чего на комплексе вспыхнул пожар.
В среду международный аэропорт в столице Кувейта подвергся атаке беспилотников, в результате которой загорелись топливные резервуары.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.