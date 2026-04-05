Системы энерго- и водоснабжения в Кувейте повреждены после атак БПЛА

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Две станции энерго- и водоснабжения в Кувейте пострадали из-за атаки беспилотников и были отключены, о жертвах не сообщается, передает кувейтское информационное агентство KUNA.
"В Кувейте в результате атаки с использованием дронов пострадали две станции электро- и водоснабжения, в результате чего был нанесен материальный ущерб и произошла остановка работы станций", - говорится в сообщении в соцсети X агентства.
Как сообщает агентство, на данный момент нет данных о пострадавших в результате атак.
Ранее агентство KUNA сообщало, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в районе Шувайх в Кувейте, в результате чего на комплексе вспыхнул пожар.
В среду международный аэропорт в столице Кувейта подвергся атаке беспилотников, в результате которой загорелись топливные резервуары.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.