В ГП рассказали о расправах коллаборантов в Белоруссии в годы войны

МИНСК, 5 апр – РИА Новости. Коллаборанты из числа поляков, литовцев, латышей, украинцев нередко более жестоко расправлялись с мирными жителями Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, чем немецко-фашистские захватчики, сообщил в интервью РИА Новости заместитель руководителя следственной группы генеральной прокуратуры Белоруссии по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы войны Сергей Шикунец.

"Очень многих мирных граждан убили коллаборанты из числа поляков, литовцев, латышей, украинцев… Как правило, карательные операции осуществлялись их руками. Нередко они были даже более жестокими, чем сами фашистские захватчики", - отметил Шикунец.

Собеседник агентства подчеркнул, что при расследовании дела о геноциде "не укладывается в голове, что это мог совершить человек".

"Это не просто убийство, а убийство изощренными способами. И это делали вроде бы обычные люди, причем, если говорим о предателях, то они это совершали в отношении своих же знакомых и соседей", - добавил он.

Например, по словам Шикунца, в одной из деревень Брестской области не только гитлеровцы, но и коллаборанты сначала убивали младенцев, а матерей заставляли смотреть на это.

"На глазах у матерей на их детей натравливали собак, которые буквально разрывали обреченных малышей. Архивные воспоминания свидетелей говорят, что собаки еще в течение дня разносили фрагменты детских тел по деревне. Матери от увиденного сходили с ума. Их убивали в последнюю очередь", - сказал Шикунец.

Шикунец также рассказал о фактах, когда младенцев накалывали на штыки и умирающих бросали в огонь, или восьмилетнего мальчика заставили смотреть, как живыми закапывают его родителей.

"Особенно жестоко убивали членов семей партизан. Жены и дочери партизан умирали мученической смертью. В одной из деревень дочь партизана зимой вывели на улицу, раздели, водили по улице и постепенно отрубали пальцы - сначала на руках, а затем на ногах, потом отрубали уши, руки, ноги. И только тогда, еще живой, бросили в огонь", - сказал он.

Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Планировалось, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. В Генпрокуроре также анонсировали рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.