"Ферма органов": в США собираются выращивать безголовых клонов

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Сан-Франциско биотехнологическая компания разрабатывает нечто вроде "контейнеров с органами". Их выращивают из человеческих клеток. Зачем понадобился столь чудовищный эксперимент и как оправдываются занятые в нем ученые?

Страшный конвейер

В медицинских лабораториях недалекого будущего такое, возможно, станет обычным делом. Биотехнологический стартап R3 Bio из Сан-Франциско трудится над созданием так называемых мешков с органами — их выращивают из анонимных человеческих клеток, а потом планируют использовать для тестирования лекарств и научных опытов.

Главный движущий мотив, по словам калифорнийцев, как ни странно, — гуманность. Они хотят избавить миллионы лабораторных животных от страданий. Мышек, лягушек и обезьян в самом деле жалко: во время экспериментов им бывает больно, а сообщить об этом ученым они не могут.

Но что если вырастить биологический объект, который вообще не способен чувствовать боль, просто потому, что у него не будет нервной системы и ее главного органа, мозга? Основатели маленькой компании из Сан-Франциско рассудили именно так. Они уже вырастили безголовых мышей. И готовы шагнуть дальше со своим страшным и странным экспериментом.

Впрочем, не только жалость к лабораторным животным движет разработчиками. Стремление заработать тоже никто не отменял. Медицина долголетия — сфера дорогая и очень прибыльная. На кону огромные деньги, которые готовы платить те, кто хочет жить как можно дольше. А для этого нужно наладить конвейер по выращиванию органов. Пациентам можно не ждать почку погибшего в аварии человека или не торговаться с черными трансплантологами.

Такой подход уже привлек внимание прагматичных инвесторов. Генеральный директор сингапурского фонда Immortal Dragons Боян Ван, один из спонсоров проекта, заявил

"Мы считаем, что замена органов лучше, чем их ремонт, когда речь идет о лечении болезней или старении. Если нам удастся создать бесчувственное безголовое тело, похожее на человеческое, это станет отличным источником органов".

Фактор отвращения

Отсутствие мозга, по замыслу разработчиков, снимает главный этический вопрос: поскольку у таких существ не будет сознания, значит, они не смогут чувствовать боль.

Если проект окажется успешным, биоматериал из человеческих клеток можно будет использовать не только для трансплантации, но и для тестирования лекарств, а также для разработки вакцин.

Технология выращивания так называемых телоидов предполагает сочетание методов работы со стволовыми клетками и редактирования генома. Правда, уже сейчас проект сталкивается не только с научными, но и с этическими сложностями — впрочем, совсем не с теми, которые пытаются обойти его создатели.

Биоэтик из Стэнфорда Хэнк Грили отмечает: если существо выращено без мозга, можно с высокой долей уверенности говорить, что оно не испытывает боли. Однако, по его словам, "фактор отвращения" все равно остается сильным.

Готова ли публика принять подобный подход, пока неясно. Инвесторов же, судя по всему, "фактор отвращения" волнует мало. Они делают ставку на то, что будущее медицины именно за такими "фабриками органов".

И хотя ключевая особенность разработки — отсутствие мозга, то есть "расчеловечивание", — тем не менее его отсутствие не значит, что физиология простая. Ученым нужно решить несколько задач. Например, создать полноценную сеть сосудов, чтобы доставлять кислород и питание ко всем тканям.