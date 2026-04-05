"Абсолютная точность". Неожиданный удар Ирана ужаснул Запад - РИА Новости, 05.04.2026
17:48 05.04.2026 (обновлено: 20:40 05.04.2026)
"Абсолютная точность". Неожиданный удар Ирана ужаснул Запад
заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала экс-подполковника армии США Дэниела Дэвиса.
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Дэниел Дэвис, Мохаммад-Багер Галибаф, Патриот, Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Абсолютная точность". Неожиданный удар Ирана ужаснул Запад

Хеннингсен: Иран использует старые ракеты, чтобы пробивать ПВО США и Израиля

© REUTERS / Mussa QawasmaИранская ракета летит в сторону Израиля
Иранская ракета летит в сторону Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Иран использует большое количество старых ракет, чтобы пробивать противовоздушную оборону США и Израиля, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала экс-подполковника армии США Дэниела Дэвиса.
"Иран располагает целым арсеналом ракет различных поколений, а также пусковыми установками. Поэтому теперь, когда запасы боеприпасов для дистанционного боя и перехватчиков у США и Израиля в значительной степени истощены, я бы сказал, что Иран может смело запускать залпы старых ракет — может быть, не новейших гиперзвуковых, но старых, которые несут гораздо более мощную боевую нагрузку. Потому что вероятность того, что они пробьют любые системы ПВО, такие как "Железный купол" или ракетные комплексы "Патриот", выше", — рассказал эксперт.
Иранские военные на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
"Дорого обойдется". В Азии признали тяжелую правду о России из-за Ирана
Вчера, 16:09
Хеннингсен отметил, что такая тактика использования ракет стала частью прагматичной стратегии Тегерана.
"В то же время президент США заявляет, что мы победили Иран, что у них ничего не осталось, что они — исчерпавшая себя сила. Но мы видим от 80 до 100 ракет, летящих последовательными волнами, каждая из которых попадает в свои цели в Израиле, а также в американские объекты в регионе. <…> Это не случайная удача — это абсолютная точность со стороны иранцев", — заключил он.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран идет с 28 февраля. Все это время происходит обмен ракетными ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план по урегулированию конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
Запуск баллистических ракет в Иране - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
"Нет другого средства". В США заговорили о ядерном оружии из-за Ирана
Вчера, 17:01
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампДэниел ДэвисМохаммад-Багер ГалибафПатриотБушерская АЭСВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
