"Абсолютная точность". Неожиданный удар Ирана ужаснул Запад

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Иран использует большое количество старых ракет, чтобы пробивать противовоздушную оборону США и Израиля, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала экс-подполковника армии США Дэниела Дэвиса.
"Иран располагает целым арсеналом ракет различных поколений, а также пусковыми установками. Поэтому теперь, когда запасы боеприпасов для дистанционного боя и перехватчиков у США и Израиля в значительной степени истощены, я бы сказал, что Иран может смело запускать залпы старых ракет — может быть, не новейших гиперзвуковых, но старых, которые несут гораздо более мощную боевую нагрузку. Потому что вероятность того, что они пробьют любые системы ПВО, такие как "Железный купол" или ракетные комплексы "Патриот", выше", — рассказал эксперт.
Хеннингсен отметил, что такая тактика использования ракет стала частью прагматичной стратегии Тегерана.
"В то же время президент США заявляет, что мы победили Иран, что у них ничего не осталось, что они — исчерпавшая себя сила. Но мы видим от 80 до 100 ракет, летящих последовательными волнами, каждая из которых попадает в свои цели в Израиле, а также в американские объекты в регионе. <…> Это не случайная удача — это абсолютная точность со стороны иранцев", — заключил он.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран идет с 28 февраля. Все это время происходит обмен ракетными ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план по урегулированию конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".