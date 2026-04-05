Врач назвала признаки заболевания сердца у детей

КЕМЕРОВО, 5 апр – РИА Новости. Быстрая утомляемость, обмороки и даже боли в животе могут свидетельствовать о заболеваниях сердца у детей в возрасте от 3 до 10 лет, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, детский кардиолог, доцент кафедры поликлинический педиатрии Кемеровского государственного медицинского университета минздрава РФ Светлана Шмулевич.
По словам детского кардиолога, в возрасте от 3 до 10 лет организм растет быстро, и нагрузки на сердце увеличиваются. Родители часто списывают проблемы на "перерастание" или "нежелание заниматься физкультурой". Но есть признаки, на которые стоит обратить внимание.
"Быстрая утомляемость. Если ваш активный ребенок вдруг просится на ручки, постоянно садится на лавочке во время прогулки, отстает от сверстников в подвижных играх не потому, что ленится, а потому что "устал ножками", это требует консультации врача", – рассказала детский кардиолог.
Самым грозным симптомом, по словам доктора, являются необъяснимые обмороки (синкопе).
"Если ребенок потерял сознание на фоне бега, эмоционального всплеска (испуг, смех) или в душном помещении, исключать кардиогенную причину (синдром удлиненного интервала QT, аритмии) нужно в первую очередь", – пояснили Светлана Шмулевич.
Должны насторожить и жалобы на сердцебиение.
"Дети 5–7 лет могут четко сказать: "Сердце стучит как барабан", "Выпрыгивает", "Стучит в горле". Эпизоды внезапного учащения пульса, даже если они проходят сами – показание к суточному мониторированию ЭКГ (Холтер)", – разъяснила врач.
Также родительского внимания требуют и боли в животе.
"Малыши не умеют локализовать боль. При миокардитах (воспалении сердечной мышцы) или некоторых пороках они жалуются на "живот", тошноту. Если педиатр исключил отравление и гастрит, но ребенок при этом бледный и вялый покажите его кардиологу", – сказала доктор.