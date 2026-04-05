Врач назвала признаки заболевания сердца у детей - РИА Новости, 05.04.2026
02:51 05.04.2026
Врач назвала признаки заболевания сердца у детей
Врач назвала признаки заболевания сердца у детей
Быстрая утомляемость, обмороки и даже боли в животе могут свидетельствовать о заболеваниях сердца у детей в возрасте от 3 до 10 лет, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2026
КЕМЕРОВО, 5 апр – РИА Новости. Быстрая утомляемость, обмороки и даже боли в животе могут свидетельствовать о заболеваниях сердца у детей в возрасте от 3 до 10 лет, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, детский кардиолог, доцент кафедры поликлинический педиатрии Кемеровского государственного медицинского университета минздрава РФ Светлана Шмулевич.
По словам детского кардиолога, в возрасте от 3 до 10 лет организм растет быстро, и нагрузки на сердце увеличиваются. Родители часто списывают проблемы на "перерастание" или "нежелание заниматься физкультурой". Но есть признаки, на которые стоит обратить внимание.
«
"Быстрая утомляемость. Если ваш активный ребенок вдруг просится на ручки, постоянно садится на лавочке во время прогулки, отстает от сверстников в подвижных играх не потому, что ленится, а потому что "устал ножками", это требует консультации врача", – рассказала детский кардиолог.
Самым грозным симптомом, по словам доктора, являются необъяснимые обмороки (синкопе).
«
"Если ребенок потерял сознание на фоне бега, эмоционального всплеска (испуг, смех) или в душном помещении, исключать кардиогенную причину (синдром удлиненного интервала QT, аритмии) нужно в первую очередь", – пояснили Светлана Шмулевич.
Должны насторожить и жалобы на сердцебиение.
«
"Дети 5–7 лет могут четко сказать: "Сердце стучит как барабан", "Выпрыгивает", "Стучит в горле". Эпизоды внезапного учащения пульса, даже если они проходят сами – показание к суточному мониторированию ЭКГ (Холтер)", – разъяснила врач.
Также родительского внимания требуют и боли в животе.
«
"Малыши не умеют локализовать боль. При миокардитах (воспалении сердечной мышцы) или некоторых пороках они жалуются на "живот", тошноту. Если педиатр исключил отравление и гастрит, но ребенок при этом бледный и вялый покажите его кардиологу", – сказала доктор.
