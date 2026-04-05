Ушаков назвал единственную историческую фразу, которую произнесла Каллас

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас за все время работы произнесла лишь одну интересную фразу — о том, что пора выпить, сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

"Мне кажется, она одну фразу за всю историю своей работы произнесла — такую, ну, интересную, я бы сказал. Она сказала что-то такое: "Пора выпить". Вот, мне кажется, это пора уже сделать ей. Ну и нам тоже, наверное", — сказал Ушаков автору ИС " Вести Павлу Зарубину , комментируя утверждения Каллас о том, что Россия якобы напала на 19 стран мира за последние сто лет.

Кая Каллас ранее утверждала, что Россия якобы "напала" на 19 стран за последние сто лет. В начале апреля она повторила свое утверждение, вновь не назвав при этом конкретные государства.