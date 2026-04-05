СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал гадостью и попыткой очернить Россию заявление главы евродипломатии Каи Каллас о якобы "нападениях" РФ на другие страны.
Каллас в интервью агентству РБК-Украина заявила о якобы "нападениях" России на несколько десятков стран, в том числе в Африке.
"Каллас - это человек, который совершенно не знаком с историей. Это попытка с её стороны очередными гадостями очернить наше прошлое. Ее слова - признак отсутствия политической культуры", - сказал Константинов РИА Новости.
Ранее в одном из своих выступлений Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала на более чем 19 стран. Помощник президента и председатель РВИО Владимир Мединский впоследствии высмеял эти высказывания, назвав эти выводы "калласальными", и представил для Каллас "краткий курс военной истории России". Он добавил, что готов провести ликбез по истории для главы евродипломатии лично.
Внезапное заявление Каллас о России поразило Запад
