Мужчина рассказал, как вернулся в горящий ТЦ в Калининграде за документами - РИА Новости, 05.04.2026
20:50 05.04.2026
Мужчина рассказал, как вернулся в горящий ТЦ в Калининграде за документами
Мужчина рассказал, как вернулся в горящий ТЦ в Калининграде за документами - РИА Новости, 05.04.2026
Мужчина рассказал, как вернулся в горящий ТЦ в Калининграде за документами
Посетитель калининградского ТЦ, где в воскресенье произошел пожар, Константин рассказал РИА Новости, как выбрался из горящего здания с женой и тремя детьми, но... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T20:50:00+03:00
2026-04-05T20:50:00+03:00
калининград
происшествия
калининград, происшествия
Калининград, Происшествия
Мужчина рассказал, как вернулся в горящий ТЦ в Калининграде за документами

Посетитель рассказал, как вернулся в горящий ТЦ в Калининграде за документами

КАЛИНИНГРАД, 5 апр – РИА Новости. Посетитель калининградского ТЦ, где в воскресенье произошел пожар, Константин рассказал РИА Новости, как выбрался из горящего здания с женой и тремя детьми, но был вынужден вернуться за забытыми документами, когда все уже было в дыму.
Константин пришел с женой и тремя детьми, старшему из которых шесть лет, в игровую комнату. Когда начался пожар, они заказывали еду. Сработала пожарная тревога, все побежали к выходам. Константин вывел жену с тремя детьми из здания.
"Мы уже вышли, отошли на безопасное расстояние. И тут жена говорит "ой, там документы остались, телефон". Я побежал обратно", - рассказал Константин.
По его наблюдениям, дым в здании распространился очень быстро, плохая видимость была и на втором, и на третьем этаже. "Когда я забирал документы, меня что порадовало, там администратор, наверное, старшая там - она последняя оставалась и показывала - там запасной выход. И пару детей еще с ними было, они их забрали, молодцы", - поделился Константин.
В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра "Гиант" на Московском проспекте в Калининграде. По предварительной информации, пострадали три человека. Пожал локализован.
