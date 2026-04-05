Мужчина рассказал, как вернулся в горящий ТЦ в Калининграде за документами

КАЛИНИНГРАД, 5 апр – РИА Новости. Посетитель калининградского ТЦ, где в воскресенье произошел пожар, Константин рассказал РИА Новости, как выбрался из горящего здания с женой и тремя детьми, но был вынужден вернуться за забытыми документами, когда все уже было в дыму.

Константин пришел с женой и тремя детьми, старшему из которых шесть лет, в игровую комнату. Когда начался пожар, они заказывали еду. Сработала пожарная тревога, все побежали к выходам. Константин вывел жену с тремя детьми из здания.

"Мы уже вышли, отошли на безопасное расстояние. И тут жена говорит "ой, там документы остались, телефон". Я побежал обратно", - рассказал Константин.

По его наблюдениям, дым в здании распространился очень быстро, плохая видимость была и на втором, и на третьем этаже. "Когда я забирал документы, меня что порадовало, там администратор, наверное, старшая там - она последняя оставалась и показывала - там запасной выход. И пару детей еще с ними было, они их забрали, молодцы", - поделился Константин.