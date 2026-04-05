https://ria.ru/20260405/kaliningrad-2085328861.html
Мужчина рассказал, как вернулся в горящий ТЦ в Калининграде за документами
2026-04-05T20:50:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/05/2085325934_0:193:2953:1854_1920x0_80_0_0_7b983009e2bf037d37748733797ca804.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/05/2085325934_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_114095af10321edfba8adcbe2eddef9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
КАЛИНИНГРАД, 5 апр – РИА Новости. Посетитель калининградского ТЦ, где в воскресенье произошел пожар, Константин рассказал РИА Новости, как выбрался из горящего здания с женой и тремя детьми, но был вынужден вернуться за забытыми документами, когда все уже было в дыму.
Константин пришел с женой и тремя детьми, старшему из которых шесть лет, в игровую комнату. Когда начался пожар, они заказывали еду. Сработала пожарная тревога, все побежали к выходам. Константин вывел жену с тремя детьми из здания.
"Мы уже вышли, отошли на безопасное расстояние. И тут жена говорит "ой, там документы остались, телефон". Я побежал обратно", - рассказал Константин.
По его наблюдениям, дым в здании распространился очень быстро, плохая видимость была и на втором, и на третьем этаже. "Когда я забирал документы, меня что порадовало, там администратор, наверное, старшая там - она последняя оставалась и показывала - там запасной выход. И пару детей еще с ними было, они их забрали, молодцы", - поделился Константин.
В воскресенье днем произошло возгорание в здании торгового центра "Гиант" на Московском проспекте в Калининграде
. По предварительной информации, пострадали три человека. Пожал локализован.