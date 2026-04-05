Очевидица рассказала, сколько проработала сигнализация в ТЦ в Калининграде
Жительница Калининграда Екатерина рассказала РИА Новости, что в момент пожара в ТЦ "Гиант" находилась в детской комнате вместе с полуторагодовалым ребенком и...
2026-04-05T23:49:00+03:00
Пожар в торговом центре в Калининграде
Очевидица рассказала, что сигнализация проработала 30 секунд в ТЦ в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 5 апр - РИА Новости. Жительница Калининграда Екатерина рассказала РИА Новости, что в момент пожара в ТЦ "Гиант" находилась в детской комнате вместе с полуторагодовалым ребенком и мужем, по ее словам, пожарная сигнализация проработала только 30 секунд и отключилась, никто не понял, что торговый центр горит.
В воскресенье днем произошло возгорание в здании ТЦ "Гиант" на Московском проспекте в Калининграде
. По предварительной информации, в результате пожара пострадали три человека. Эвакуированы 140 человек. Пожар локализован.
"Мы были с мужем и 1,5-годовалым ребенком в детской комнате на третьем этаже. Услышали пожарную тревогу, но все просто переглянулись и продолжали играть с детками, были уверены, что это, как обычно, какой-то сбой. Через секунд 30 пожарная сигнализация отключилась. Ну и всё, все расслабились. Но потом муж увидел, как начинают все бежать, мужчины хватают детей и - на выход. Люди стали кричать: "Бегите, пожар", - рассказала собеседница агентства.
После этого женщина схватила ребенка и выбежала из детской комнаты, в этот момент на этаже уже был виден черный дым и чувствовался запах гари. По словам Екатерины, люди быстро сориентировались, нашли выход и выбежали из торгового центра.
"Потом муж вернулся, чтобы забрать машину с подземной парковки. Рассказал, что горит машина на входе, огонь распространяется и на фасад здания. Но на подземной парковке дыма не было, повезло. Забрали машину и уехали домой", - добавила Екатерина.