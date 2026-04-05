Рейтинг@Mail.ru
Россиянки пожаловались на качество эстетических услуг в Италии - РИА Новости, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 05.04.2026
https://ria.ru/20260405/italiya-2085264994.html
Россиянки пожаловались на качество эстетических услуг в Италии
Россиянки пожаловались на качество эстетических услуг в Италии - РИА Новости, 05.04.2026
Россиянки пожаловались на качество эстетических услуг в Италии
Одной из наиболее популярных тем для обсуждения в русскоязычном сообществе в Италии являются низкий уровень местной индустрии красоты и завышенные цены на... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T09:13:00+03:00
2026-04-05T09:13:00+03:00
рим
россия
италия
снг
в мире
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932537754_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e777842d16330a8e6c04b6f7acdbb90.jpg
https://ria.ru/20260315/rossija-2080760283.html
https://ria.ru/20260304/manikyur-2078391178.html
https://ria.ru/20260305/krasota-2078814036.html
рим
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932537754_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34eb474daccb31996f2a584b2da8c243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рим, россия, италия, снг, в мире, общество
Рим, Россия, Италия, СНГ, В мире, Общество
Россиянки пожаловались на качество эстетических услуг в Италии

РИА Новости: россиянки рассказали о гнойном заражении после маникюра в Италии

© iStock.com / RidofranzМаникюр
Маникюр - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© iStock.com / Ridofranz
Маникюр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 5 апр – РИА Новости. Одной из наиболее популярных тем для обсуждения в русскоязычном сообществе в Италии являются низкий уровень местной индустрии красоты и завышенные цены на услуги. В разговоре с РИА Новости девушки поделились историями о злоключениях в итальянских салонах красоты, где вместе с маникюром можно получить гнойное заражение.
"Найти нормального мастера маникюра тяжело. Большинство итальянок вообще не делают маникюр, поэтому тут эта услуга - заоблачный люкс. В салоне в центре Рима работали одни китаянки. Запилили все криво, но самое ужасное, что через несколько дней у меня начался панариций (гнойное воспаление – ред.). Пришлось прокалывать гнойный пузырь и отказаться от маникюра навсегда. Дорого и качество ужасное", - сказала россиянка Лидия.
Средняя цена на покрытие гель-лаком в центре Рима составляет 40 евро. За 30 евро можно договориться о визите частного мастера на дом. После итальянского опыта россиянки обещают себе делать процедуры только на родине.
России я раз в два года ходила на перманентный макияж бровей и губ и платила 25 тысяч рублей в сумме. Решила обновить перманент губ в Италии. Цены бешеные: 700 евро. Но самое обидное, что результата я так и не заметила. За что заплатила деньги, непонятно. В России соотношение цены и качества в 200 раз лучше", - считает собеседница агентства по имени Карина.
Профессиональная чистка лица, по словам россиянок, также может разочаровать.
"Мне протерли лицо тоником, нанесли очищающую маску, оставили одну в кабинете на 20 минут, затем смыли и намазали увлажняющим кремом. На мои вопросы про черные точки мне ответили: "А что мы можем с ними сделать? Ничего!" Зато теперь у вас кожа розовая и блестит", - сказала жительница Рима Инна.
Педикюр в городе Тиволи под Римом и вовсе рискует вылиться в болезненную и даже опасную для здоровья процедуру.
"Мне побрили пятки бритвой в прямом смысле слова. Вообще не убрали кутикулу и сразу начали красить лаком. Потом было больно ходить", - пожаловалась Елена.
Подобные истории привели к открытию в Риме центров красоты выходцами из России и стран СНГ. Сами итальянцы теперь с удовольствием посещают такие салоны, записываются к массажистам и даже к русским стоматологам.
РимРоссияИталияСНГВ миреОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала