Россиянки пожаловались на качество эстетических услуг в Италии

РИМ, 5 апр – РИА Новости. Одной из наиболее популярных тем для обсуждения в русскоязычном сообществе в Италии являются низкий уровень местной индустрии красоты и завышенные цены на услуги. В разговоре с РИА Новости девушки поделились историями о злоключениях в итальянских салонах красоты, где вместе с маникюром можно получить гнойное заражение.

"Найти нормального мастера маникюра тяжело. Большинство итальянок вообще не делают маникюр, поэтому тут эта услуга - заоблачный люкс. В салоне в центре Рима работали одни китаянки. Запилили все криво, но самое ужасное, что через несколько дней у меня начался панариций (гнойное воспаление – ред.). Пришлось прокалывать гнойный пузырь и отказаться от маникюра навсегда. Дорого и качество ужасное", - сказала россиянка Лидия.

Средняя цена на покрытие гель-лаком в центре Рима составляет 40 евро. За 30 евро можно договориться о визите частного мастера на дом. После итальянского опыта россиянки обещают себе делать процедуры только на родине.

"В России я раз в два года ходила на перманентный макияж бровей и губ и платила 25 тысяч рублей в сумме. Решила обновить перманент губ в Италии . Цены бешеные: 700 евро. Но самое обидное, что результата я так и не заметила. За что заплатила деньги, непонятно. В России соотношение цены и качества в 200 раз лучше", - считает собеседница агентства по имени Карина.

Профессиональная чистка лица, по словам россиянок, также может разочаровать.

"Мне протерли лицо тоником, нанесли очищающую маску, оставили одну в кабинете на 20 минут, затем смыли и намазали увлажняющим кремом. На мои вопросы про черные точки мне ответили: "А что мы можем с ними сделать? Ничего!" Зато теперь у вас кожа розовая и блестит", - сказала жительница Рима Инна.

Педикюр в городе Тиволи под Римом и вовсе рискует вылиться в болезненную и даже опасную для здоровья процедуру.

"Мне побрили пятки бритвой в прямом смысле слова. Вообще не убрали кутикулу и сразу начали красить лаком. Потом было больно ходить", - пожаловалась Елена.