Иран жестко ответил на грубые угрозы Трампа

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Постоянное представительство Ирана в ООН в соцсети X осудило угрозы президента США Дональда Трампа ударить по энергетическим объектам и мостам на территории республики.
"Это прямое и публичное подстрекательство к террору против гражданского населения и очевидное свидетельство намерений совершить военное преступление", — говорится в сообщении.
Постпредство также призвало мировое сообщество "действовать прямо сейчас", чтобы предотвратить это.
Ранее в воскресенье глава Белого дома в соцсети Truth Social в грубой форме обратился к Ирану и нецензурным выражением призвал открыть Ормузский пролив.
Операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. Как итог в большинстве стран мира выросли цены на топливо.
По данным Wall Street Journal, американский президент и его окружение пришли к выводу, что попытки разблокировать морской проход приведут к затягиванию боевых действий.