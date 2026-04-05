Рейтинг@Mail.ru
Иран жестко ответил на грубые угрозы Трампа - РИА Новости, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 05.04.2026 (обновлено: 20:23 05.04.2026)
https://ria.ru/20260405/iran-2085325192.html
Иран жестко ответил на грубые угрозы Трампа
Постоянное представительство Ирана в ООН в соцсети X осудило угрозы президента США Дональда Трампа ударить по энергетическим объектам и мостам на территории... РИА Новости, 05.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079884183_0:0:2624:1476_1920x0_80_0_0_5a05dad81c256dc0d091e32258db0efc.jpg
https://ria.ru/20260405/tramp-2085298413.html
https://ria.ru/20260405/tramp-2085324332.html
иран
сша
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079884183_299:0:2624:1744_1920x0_80_0_0_f2cbb3e0f6b7dcba0e8c1e7969beb8ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Иран жестко ответил на грубые угрозы Трампа

Постпредство ИРИ в ООН осудило угрозы Трампа в адрес гражданского населения

© REUTERS / Jamal AwadИранский удар по Израилю
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© REUTERS / Jamal Awad
Иранский удар по Израилю. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Постоянное представительство Ирана в ООН в соцсети X осудило угрозы президента США Дональда Трампа ударить по энергетическим объектам и мостам на территории республики.
"Это прямое и публичное подстрекательство к террору против гражданского населения и очевидное свидетельство намерений совершить военное преступление", — говорится в сообщении.
Постпредство также призвало мировое сообщество "действовать прямо сейчас", чтобы предотвратить это.
Ранее в воскресенье глава Белого дома в соцсети Truth Social в грубой форме обратился к Ирану и нецензурным выражением призвал открыть Ормузский пролив.
Операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. Как итог в большинстве стран мира выросли цены на топливо.
Сейчас через него разрешается проходить лишь дружественным Ирану странам. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан. Трамп призывал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион корабли для разблокировки прохода, но многие отказались.
На днях Тегеран предложил разработать "Ормузский пакт", который установит правила использования пролива арабскими и азиатскими странами. Незадолго до этого глава Белого дома призвал их покупать энергоносители у США.
По данным Wall Street Journal, американский президент и его окружение пришли к выводу, что попытки разблокировать морской проход приведут к затягиванию боевых действий.
В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала