Иран жестко ответил на грубые угрозы Трампа

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Постоянное представительство Ирана в ООН в . Постоянное представительство Ирана в ООН в соцсети X осудило угрозы президента США Дональда Трампа ударить по энергетическим объектам и мостам на территории республики.

"Это прямое и публичное подстрекательство к террору против гражданского населения и очевидное свидетельство намерений совершить военное преступление", — говорится в сообщении.

Постпредство также призвало мировое сообщество "действовать прямо сейчас", чтобы предотвратить это.

Ранее в воскресенье глава Белого дома в соцсети Truth Social в грубой форме обратился к Ирану и нецензурным выражением призвал открыть Ормузский пролив

Китай, Индия, Ирак и Пакистан. Сейчас через него разрешается проходить лишь дружественным Ирану странам. По данным Tasnim, среди них Россия Трамп призывал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион корабли для разблокировки прохода, но многие отказались.

На днях Тегеран предложил разработать "Ормузский пакт", который установит правила использования пролива арабскими и азиатскими странами. Незадолго до этого глава Белого дома призвал их покупать энергоносители у США