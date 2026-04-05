"Все могут погибнуть": в США рассказали, что сделал Иран

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Американские наземные войска не вторгнутся в Иран, который готовился к обороне два десятилетия, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Иранцы планировали оборонительную операцию двадцать лет. <…> Они действуют по плану, а США вынуждены реагировать на этот план. Наземного вторжения не будет. Этого просто не произойдет. Возможен рейд. Но ради чего? <…>. Все могут погибнуть. Для рейда должна быть причина. Если бы с помощью рейда можно было захватить 60 процентов обогащенного урана — вошли, сделали, вышли — вот это была бы причина", — отметил он.
По мнению Риттера, планы по захвату иранского острова Харк, о которых в последнее время много говорят политики и СМИ, нереалистичны.
"Остров Харк? Мы не собираемся удерживать остров Харк. Мы даже не собираемся его захватывать. <…> Этот остров низкий и плоский, его сравняют с землей. Иранцы знают о нем все, а мы — ничего. Нет, это была бы бойня. Это было бы глупо", — пояснил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
