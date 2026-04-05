Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 05.04.2026 (обновлено: 10:31 05.04.2026)
https://ria.ru/20260405/iran-2085249127.html
"Все могут погибнуть": в США рассказали, что сделал Иран
Американские наземные войска не вторгнутся в Иран, который готовился к обороне два десятилетия, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты...
2026-04-05T04:29:00+03:00
2026-04-05T10:31:00+03:00
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2082027613_31:0:930:674_1920x0_80_0_0_131d159816a0ee2e4d7b6a9912042690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Аналитик Риттер: США не решатся на наземное вторжение на территорию Ирана

© КСИРЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© КСИР
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Американские наземные войска не вторгнутся в Иран, который готовился к обороне два десятилетия, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Иранцы планировали оборонительную операцию двадцать лет. <…> Они действуют по плану, а США вынуждены реагировать на этот план. Наземного вторжения не будет. Этого просто не произойдет. Возможен рейд. Но ради чего? <…>. Все могут погибнуть. Для рейда должна быть причина. Если бы с помощью рейда можно было захватить 60 процентов обогащенного урана — вошли, сделали, вышли — вот это была бы причина", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Счет на табло: Америка потеряла инициативу и проиграла Ирану
4 апреля, 08:00
По мнению Риттера, планы по захвату иранского острова Харк, о которых в последнее время много говорят политики и СМИ, нереалистичны.
"Остров Харк? Мы не собираемся удерживать остров Харк. Мы даже не собираемся его захватывать. <…> Этот остров низкий и плоский, его сравняют с землей. Иранцы знают о нем все, а мы — ничего. Нет, это была бы бойня. Это было бы глупо", — пояснил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Акела промахнулся: США устроили себе новый Вьетнам
3 апреля, 08:00
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала