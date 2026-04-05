Инфекционист назвала главную опасность для дачников весной

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россияне в весенний период при открытии дачного сезона рискуют столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, переносчиками которой являются грызуны, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
"Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом сегодня для нас актуальна, потому что открывается дачный сезон. Люди приходят в помещения, где всю зиму жили грызуны. А грызуны являются как раз переносчиками этого вируса. Эта моча высыхает и вместе с пылью, когда люди начинают уборку, они вдыхают этот вирус", - сказала Малинникова.
Она добавила, что эпидемические вспышки лихорадки характерны для определенных регионов России. Приволжский федеральный округ, по словам Малинниковой, особенно страдает от этой инфекции.
"Необходимо все контакты с грызунами свести на минимум, уборку помещений проводить влажную и работать обязательно в перчатках и в маске", - заключила эксперт.