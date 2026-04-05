© REUTERS / Dwi Oblo Церемония похорон трех военнослужащих индонезийской армии, погибших при выполнении миссии ООН на юге Ливана, Джакарта

Индонезия обратилась с требованием к ООН после гибели своих военнослужащих

ДЕНПАСАР (Индонезия), 5 апр — РИА Новости. Индонезия потребовала обеспечить гарантии безопасности для всех миротворцев ООН после гибели трех индонезийских военнослужащих, проходивших службу в составе Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), заявил глава МИД республики Сугионо.

« "Должны быть гарантии безопасности для миротворцев, потому что они поддерживают мир", — приводит агентство Antara слова министра.

Сугионо подчеркнул принципиальную разницу между миссиями по поддержанию мира и "операциями по принуждению к миру", отметив, что силы ООН не являются участниками боевых действий.

По его словам, индонезийские военнослужащие, направленные в состав UNIFIL, не имеют ни оснащения, ни мандата на участие в боевых операциях.

« "Они не оснащены для "принуждения к миру". Их подготовка и оборудование предназначены для поддержания мира", — заявил министр.

Глава МИД Индонезии подчеркнул, что ситуация в Ливане не должна ставить под угрозу персонал ООН, а гарантии безопасности для миротворцев являются безусловным требованием.

Он также призвал ООН провести всестороннюю переоценку процедур безопасности в районах развертывания миссий.

« "Мы просим ООН пересмотреть вопросы безопасности миротворцев везде, где они размещены, особенно в UNIFIL", — сказал Сугионо.

Ранее Индонезия запросила проведение чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в связи с нападениями, в результате которых погибли трое индонезийских военнослужащих — капитан Зулми Адитья Искандар, первый сержант Мухаммад Нур Ихван и ефрейтор Фахризал Ромадхон.