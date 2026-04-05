https://ria.ru/20260405/indonezija-2085252621.html
Индонезия обратилась с требованием к ООН после гибели своих военнослужащих
Индонезия потребовала обеспечить гарантии безопасности для всех миротворцев ООН после гибели трех индонезийских военнослужащих, проходивших службу в составе... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T05:23:00+03:00
в мире
индонезия
ливан
джакарта
оон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/05/2085273011_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d07edf05791b707943f50ccd7ed3746f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МИД Индонезии потребовал от ООН обеспечить безопасность всех миротворцев
ДЕНПАСАР (Индонезия), 5 апр — РИА Новости. Индонезия потребовала обеспечить гарантии безопасности для всех миротворцев ООН после гибели трех индонезийских военнослужащих, проходивших службу в составе Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), заявил глава МИД республики Сугионо.
«
"Должны быть гарантии безопасности для миротворцев, потому что они поддерживают мир", — приводит агентство Antara слова министра.
Сугионо подчеркнул принципиальную разницу между миссиями по поддержанию мира и "операциями по принуждению к миру", отметив, что силы ООН
не являются участниками боевых действий.
По его словам, индонезийские военнослужащие, направленные в состав UNIFIL, не имеют ни оснащения, ни мандата на участие в боевых операциях.
«
"Они не оснащены для "принуждения к миру". Их подготовка и оборудование предназначены для поддержания мира", — заявил министр.
Глава МИД Индонезии
подчеркнул, что ситуация в Ливане
не должна ставить под угрозу персонал ООН, а гарантии безопасности для миротворцев являются безусловным требованием.
Он также призвал ООН провести всестороннюю переоценку процедур безопасности в районах развертывания миссий.
«
"Мы просим ООН пересмотреть вопросы безопасности миротворцев везде, где они размещены, особенно в UNIFIL", — сказал Сугионо.
Ранее Индонезия запросила проведение чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в связи с нападениями, в результате которых погибли трое индонезийских военнослужащих — капитан Зулми Адитья Искандар, первый сержант Мухаммад Нур Ихван и ефрейтор Фахризал Ромадхон.
Джакарта
резко осудила атаки и призвала к тщательному расследованию произошедшего.