22:25 05.04.2026
В Харькове сотрудники военкомата избили мужчину и женщину
Сотрудники военкомата в Харькове толпой напали на мужчину и женщину, избили их и применили газовый баллончик, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.04.2026
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове толпой напали на мужчину и женщину, избили их и применили газовый баллончик, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Харькове семеро сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) повалили на землю мужчину и избили. Во время инцидента также пострадала женщина, ее толкнули с такой силой, что она упала и ударилась головой об асфальт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На Украине сотрудники военкомата брызнули газом в машину с беременной
4 апреля, 20:46
На опубликованном изданием видео сотрудники военкомата также применили в отношении мужчины газовый баллончик, а после избиения его затолкали в микроавтобус и увезли.
Кроме того, по данным издания, конфликт между сотрудниками военкомата и гражданскими произошел и в Киеве, на Минском массиве. На видео можно заметить потасовку возле автомобиля в одном из жилых дворов, также были слышны женские крики. Чем закончился конфликт, не уточняется.
Между тем, как отмечает "Страна.ua", мобилизация с применением силы была зафиксирована и в Хмельницкой области на западе страны. Там сотрудники военкомата без предупреждения и проверки документов затолкали прохожего мужчину в машину и увезли.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
В Раде заявили об уклонении 1,5 миллиона мужчин от обновления данных в ТЦК
Вчера, 18:20
 
