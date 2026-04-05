08:00 05.04.2026
Госавтоинспекция призвала не допускать детей до управления транспортом
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Когда ребенок получает доступ к управлению транспортными средствами, это способно привести к ДТП с серьезными последствиями, так как у него отсутствуют необходимые навыки и психофизиологическая готовность к управлению автомобилем, заявили в Госавтоинспекции МВД России.
Это может произойти из-за отсутствия контроля со стороны родителей. Ключи от автомобилей нередко лежат в открытом доступе: на видном месте, в карманах одежды взрослых или оставлены в замке зажигания.
В Госавтоинспекции напоминают, что передача управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения, предусматривает административную ответственность. Для владельца автомобиля это штраф в размере 30 тысяч рублей. Если несовершеннолетний водитель стал участником ДТП с пострадавшими, ответственность переходит в уголовную плоскость – отвечать будут законные представители ребенка.
В ведомстве также обращают внимание на ситуацию с мини-мотоциклами, которые являются спортинвентарем. Дети нередко передвигаются на них по дворам, тротуарам и проезжей части, не осознавая степени риска. Данное транспортное средство предназначено исключительно для езды по трекам и закрытым площадкам. Выезд на дорогу общего пользования на такой технике запрещен. Перевозить их до специальных трасс разрешается только на прицепах.
У этой техники нет поворотников, фар, стоп-сигналов, а шины рассчитаны на неровную поверхность. Также у мини-мотоцикла отсутствуют паспорт транспортного средства, номерные знаки и государственная регистрация.
"Для движения на мотодромах и закрытых площадках водительское удостоверение не требуется, но выезд на дорогу общего пользования квалифицируется как серьезное нарушение ПДД", — отметили в Госавтоинспекции МВД России.
Мера ответственности зависит от возраста нарушителя. Если подростку уже исполнилось 16 лет, штраф за управление без прав составит от 5 до 15 тысяч рублей и оплачивать его будут родители или законные представители, если у несовершеннолетнего нет собственного заработка. Если водитель младше 16 лет, административный материал составят уже в отношении родителей по статье 5.35 КоАП РФ, а материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
 
