Гол Головина помог "Монако" обыграть "Марсель" в матче чемпионата Франции - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
23:46 05.04.2026 (обновлено: 23:51 05.04.2026)
Гол Головина помог "Монако" обыграть "Марсель" в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Монако" на своем поле обыграл "Марсель" в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились российский полузащитник Александр Головин (59-я минута) и Фоларин Балоган (74). У гостей мяч забил Амин Гуири (85).
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
05 апреля 2026 • начало в 21:45
Завершен
Монако
2 : 1
Марсель
59‎’‎ • Александр Головин
(Джордан Тезе)
74‎’‎ • Фоларин Балогун
85‎’‎ • Амин Гуири
(Факундо Медина)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте. Россиянин забил пятый гол в текущем сезоне чемпионата Франции и третий в последних четырех матчах Лиги 1.
"Монако" (49 очков) выиграл седьмой матч подряд в чемпионате Франции и располагается на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1. "Марсель" (49) идет строчкой выше.
В следующем матче "Монако" 10 апреля на выезде сыграет против "Парижа", а "Марсель" в тот же день примет "Мец".

