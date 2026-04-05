Тысячи человек вышли на пасхальные антивоенные марши в Германии - РИА Новости, 05.04.2026
00:12 05.04.2026 (обновлено: 00:49 05.04.2026)
Тысячи человек вышли на пасхальные антивоенные марши в Германии
Тысячи человек вышли на пасхальные антивоенные марши в Германии - РИА Новости, 05.04.2026
Тысячи человек вышли на пасхальные антивоенные марши в Германии
На пасхальные марши сторонников мира и разоружения в в Берлине, Мюнхене, Штутгарте, Кёльне и Лейпциге вышли тысячи человек, пишет газета Welt. РИА Новости, 05.04.2026
в мире
германия
берлин (город)
штутгарт
welt
германия
берлин (город)
штутгарт
в мире, германия, берлин (город), штутгарт, welt
В мире, Германия, Берлин (город), Штутгарт, Welt
Тысячи человек вышли на пасхальные антивоенные марши в Германии

Welt: тысячи человек вышли на пасхальные антивоенные марши в Германии

Немецкие полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На пасхальные марши сторонников мира и разоружения в в Берлине, Мюнхене, Штутгарте, Кёльне и Лейпциге вышли тысячи человек, пишет газета Welt.
"Полиция Штутгарта насчитала около трех тысяч участников. <...> Согласно полицейским отчетам, в демонстрации в Берлине приняли участие около тысячи человек", — говорится в материале.

Газета указывает, что на демонстрациях было видно множество флагов Ирана, Кубы, Германской коммунистической партии и различных немецких профсоюзов. Значительную часть демонстрантов составляли пропалестинские активисты, обвинявшие Израиль в геноциде жителей сектора Газа.
Также, по данным издания, в пасхальных шествиях принимали участие противники призыва в армию в Германии.
"Мы не резерв для бундесвера. Мы хотим сами решать, что делать со своей жизнью", — приводятся слова студента из Висбадена, участвовавшего в демонстрациях.

Издание отмечает, что пасхальные марши в ФРГ продлятся до 6 апреля, всего запланированы более 110 различных акций в городах Германии. О столкновениях с полицией не сообщается.
Ранее немецкие СМИ писали, что с 1 января в Германии мужчины от 17 до 45 лет обязаны получать разрешение бундесвера при выезде за границу на срок более трех месяцев. Ранее такие ограничения применяли только в условиях чрезвычайных ситуаций — при состоянии напряженности или обороны.
В миреГерманияБерлин (город)ШтутгартWelt
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
