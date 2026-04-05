Тысячи человек вышли на пасхальные антивоенные марши в Германии

"Полиция Штутгарта насчитала около трех тысяч участников. <...> Согласно полицейским отчетам, в демонстрации в Берлине приняли участие около тысячи человек", — говорится в материале.

"Мы не резерв для бундесвера. Мы хотим сами решать, что делать со своей жизнью", — приводятся слова студента из Висбадена, участвовавшего в демонстрациях.

Издание отмечает, что пасхальные марши в ФРГ продлятся до 6 апреля, всего запланированы более 110 различных акций в городах Германии. О столкновениях с полицией не сообщается.

Ранее немецкие СМИ писали, что с 1 января в Германии мужчины от 17 до 45 лет обязаны получать разрешение бундесвера при выезде за границу на срок более трех месяцев. Ранее такие ограничения применяли только в условиях чрезвычайных ситуаций — при состоянии напряженности или обороны.