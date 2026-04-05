Рейтинг@Mail.ru
В Сербии раскрыли подробности о найденной возле газопровода взрывчатке - РИА Новости, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 05.04.2026 (обновлено: 17:21 05.04.2026)
https://ria.ru/20260405/gazoprovod-2085299788.html
В Сербии раскрыли подробности о найденной возле газопровода взрывчатке
В Сербии раскрыли подробности о найденной возле газопровода взрывчатке - РИА Новости, 05.04.2026
В Сербии раскрыли подробности о найденной возле газопровода взрывчатке
Взрывчатку и оборудование для ее активации нашли рядом с трубопроводом, по которому российский газ поставляется в Венгрию, сообщило сербское Минобороны. РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T15:42:00+03:00
2026-04-05T17:21:00+03:00
сербия
венгрия
в мире
александр вучич
виктор орбан
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999861246_0:179:2874:1796_1920x0_80_0_0_8b86c83358bf9233e8e5ad4767bf3e3b.jpg
сербия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999861246_479:0:2874:1796_1920x0_80_0_0_ed585d2f6205c5da46368de4d182d11b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, венгрия, в мире, александр вучич, виктор орбан, турецкий поток
Сербия, Венгрия, В мире, Александр Вучич, Виктор Орбан, Турецкий поток
В Сербии раскрыли подробности о найденной возле газопровода взрывчатке

Минобороны Сербии: взрывчатку обнаружили возле газопровода, идущего в Венгрию

© AP Photo / Bela SzandelszkyСотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 5 апр — РИА Новости. Взрывчатку и оборудование для ее активации нашли рядом с трубопроводом, по которому российский газ поставляется в Венгрию, сообщило сербское Минобороны.
«
"Обнаружено большое количество взрывчатых веществ, как и оборудования и инструментов для подготовки и применения. Сомнительные предметы обнаружены в непосредственной близости от газопровода, точнее газовой инфраструктуры, которая связывает республику Сербия и Венгрию", — говорится в публикации.
Высшая прокуратура в Суботице завела уголовное дело по статьям о незаконном изготовлении взрывчатки и попытке диверсии.
«

"Сотрудники сил безопасности продолжают работу на месте с целью обнаружения дополнительных следов и установления лиц, связанных с этим происшествием", — добавили в ведомстве.

Как рассказал ранее президент Сербии Александр Вучич, взрывчатку нашли в двух больших рюкзаках в автономном крае Воеводина вблизи магистрали, которая доставляет газ из "Турецкого потока".
После разговора с Вучичем премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что проведет сегодня экстренное заседание Совета обороны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что такими действиями Будапешт хотят лишить суверенитета при принятии решений.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее призывал быть готовыми к тому, что Украина в ближайшее время будет усиленно атаковать "Турецкий поток", имеющий решающее значение для поставок газа, чтобы полностью нарушить энергоснабжение страны.
Будапешт 18 февраля остановил поставки дизеля Киеву, а 20 февраля заблокировал предоставление Украине кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро. Это стало ответом на остановку киевским режимом прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в конце января.
СербияВенгрияВ миреАлександр ВучичВиктор ОрбанТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала