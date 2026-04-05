В Сербии раскрыли подробности о найденной возле газопровода взрывчатке

БЕЛГРАД, 5 апр — РИА Новости. Взрывчатку и оборудование для ее активации нашли рядом с трубопроводом, по которому российский газ поставляется в Венгрию, сообщило сербское Минобороны.
"Обнаружено большое количество взрывчатых веществ, как и оборудования и инструментов для подготовки и применения. Сомнительные предметы обнаружены в непосредственной близости от газопровода, точнее газовой инфраструктуры, которая связывает республику Сербия и Венгрию", — говорится в публикации.
Высшая прокуратура в Суботице завела уголовное дело по статьям о незаконном изготовлении взрывчатки и попытке диверсии.
"Сотрудники сил безопасности продолжают работу на месте с целью обнаружения дополнительных следов и установления лиц, связанных с этим происшествием", — добавили в ведомстве.
После разговора с Вучичем премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что проведет сегодня экстренное заседание Совета обороны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что такими действиями Будапешт хотят лишить суверенитета при принятии решений.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее призывал быть готовыми к тому, что Украина в ближайшее время будет усиленно атаковать "Турецкий поток", имеющий решающее значение для поставок газа, чтобы полностью нарушить энергоснабжение страны.
Будапешт 18 февраля остановил поставки дизеля Киеву, а 20 февраля заблокировал предоставление Украине кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро. Это стало ответом на остановку киевским режимом прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в конце января.
