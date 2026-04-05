Газизов не считает пенальти в матче РПЛ с "Балтикой" возвратом долга

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что не считает пенальти в пользу дагестанского футбольного клуба в матче с калининградской "Балтикой" возвратом долга от судей за одиннадцатиметровый в ворота его команды в игре с петербургским "Зенитом".

"Мне кажется, в первом тайме были чуть робкими, а потом показали то, на что способны. Надо было выигрывать этот матч. У нас моменты были, но когда не забиваешь с метра-двух - так не бывает!" - сказал Газизов

"Динамо" потеряло два очка, а не набрало одно? Не хочу быть столь категоричным. По мне, мы были более убедительными в голевых атаках. Просто надо было забивать", - отметил генеральный директор "Динамо".

Ранее махачкалинское "Динамо" вылетело из Кубка России , проиграв " Зениту " (0:1). Единственный гол петербуржцы забили с пенальти, который экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала ошибочным.