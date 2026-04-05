https://ria.ru/20260405/gazizov-2085320004.html
Газизов не считает пенальти в матче РПЛ с "Балтикой" возвратом долга
2026-04-05T19:23:00+03:00
футбол
спорт
шамиль газизов
динамо москва
балтика
зенит
российская премьер-лига (рпл)
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1964041830_0:81:2560:1521_1920x0_80_0_0_6256c637641c89faa7962711d123e22b.jpg
https://ria.ru/20260405/baltika-2085314525.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1964041830_118:0:2394:1707_1920x0_80_0_0_517520f910e38b8de4daa41e76681d80.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что не считает пенальти в пользу дагестанского футбольного клуба в матче с калининградской "Балтикой" возвратом долга от судей за одиннадцатиметровый в ворота его команды в игре с петербургским "Зенитом".
"Динамо
" в воскресенье в Каспийске
сыграло вничью с "Балтикой
" (2:2) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ
). Махачкалинцы забили один из мячей с пенальти, назначенного после вмешательства арбитров VAR.
"Мне кажется, в первом тайме были чуть робкими, а потом показали то, на что способны. Надо было выигрывать этот матч. У нас моменты были, но когда не забиваешь с метра-двух - так не бывает!" - сказал Газизов
.
"Динамо" потеряло два очка, а не набрало одно? Не хочу быть столь категоричным. По мне, мы были более убедительными в голевых атаках. Просто надо было забивать", - отметил генеральный директор "Динамо".
Ранее махачкалинское "Динамо" вылетело из Кубка России
, проиграв "Зениту
" (0:1). Единственный гол петербуржцы забили с пенальти, который экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала ошибочным.
"Возврат долга за пенальти в Питере? Нет, причем тут этот пенальти и другой. Это пенальти, который был в игре. Нельзя думать, что то долг или это. Я так это не рассматриваю", - подчеркнул Газизов.