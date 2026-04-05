Гарбузов: промышленникам могут компенсировать проценты по инвесткредитам

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Московские промышленные предприятия могут получить компенсацию процентов по инвесткредитам на строительство заводов и покупку оборудования, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

« "В столице создана система, которая помогает компаниям масштабироваться и запускать новые проекты. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства уже помог реализовать более 200 таких инициатив. Предприятия могут получить компенсацию половины ключевой ставки по инвестиционным кредитам, льготный лизинг на производственное оборудование, а также возместить половину затрат на подключение к электросетям при установке зарядных станций. Такое взаимодействие выгодно всем: бизнес получает финансовые ресурсы, а в городе появляются новые рабочие места и современные производства", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова

Гарбузов выступил на бизнес-семинаре в Москве , посвященном применению мер поддержки промышленности столицы.

О ключевых программах Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства рассказал заместитель генерального директора фонда Евгений Мягков. Так, в части компенсация процентной ставки по инвесткредитам срок поддержки достигает пяти лет, возмещается половина ключевой ставки Банка России, максимальная сумма кредита составляет до пяти миллиардов рублей.

Еще одна программа — льготный лизинг промышленного оборудования. Фонд компенсирует часть платежей в размере ключевой ставки ЦБ РФ от маржи лизинговой компании. Срок поддержки — до трех лет. Кроме того, реализуется программа поддержки инфраструктуры зарядных станций для электротранспорта. Предприниматели могут возместить половину стоимости техприсоединения к электросетям — это одна из основных статей расходов при создании новых зарядок.

Мероприятие состоялось в рамках цикла из 10 встреч. Семинар, посвященный размещению производств в ОЭЗ "Технополис Москва", доступен в записи на инвестиционном портале Москвы. В ближайшее время также запланированы встречи по инвестиционным инструментам, участию в городских торгах и выходу на экспорт.