Галактионов объяснил решение не менять Морозова после первой карточки - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
22:49 05.04.2026
Галактионов объяснил решение не менять Морозова после первой карточки
Галактионов объяснил решение не менять Морозова после первой карточки - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
Галактионов объяснил решение не менять Морозова после первой карточки
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов сообщил журналистам, что не стал менять получившего желтую карточку защитника клуба Евгения Морозова, РИА Новости Спорт, 05.04.2026
2026-04-05T22:49:00+03:00
2026-04-05T22:49:00+03:00
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031810496_155:0:2328:1630_1920x0_80_0_0_e938d6e84128e8452bd8bc1de0e58e67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, михаил галактионов, евгений морозов, локомотив (москва), спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Михаил Галактионов, Евгений Морозов, Локомотив (Москва), Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Галактионов объяснил решение не менять Морозова после первой карточки

Галактионов заявил, что не менял Морозова, так как надеялся на его аккуратность

Главный тренер Локомотива Михаил Галактионов - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов сообщил журналистам, что не стал менять получившего желтую карточку защитника клуба Евгения Морозова, так как надеялся на то, что футболист будет показывать более аккуратную и надежную игру.
В воскресенье "Спартак" обыграл дома московский "Локомотив" (2:1) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 72-й минуте главный арбитр матча Инал Танашев за вторую желтую карточку удалил с поля Морозова.
«
"В позицию центрального защитника тяжело входить в течение матча. Поэтому понадеялись, что Морозов сыграет аккуратно, надежно. Все-таки парень опытный. Но сыграл неаккуратно, получил красную. У нас вообще много игроков висело на карточках. Можно было вообще все сломать заменами", - заявил Галактионов.
"Первый тайм мы контролировали. Особых проблем у нас не возникало, у нас были хорошие моменты. Мы старались вылетать в быстрые контратаки. Старались второй тайм проводить так же, но "Спартак" усилил атаку, выпустив (Манфреда) Угальде. Он добавил сопернику атакующего потенциала. У нас пошли небольшие ошибки, которые предопределили результат. Ребят поблагодарили за самоотдачу. Пытались закончить второй тайм в атаке, даже находясь в меньшинстве, выжали момент, но спас (Даниил) Денисов. Будем двигаться вперед", - добавил тренер "Локомотива".
Юрий Нагорных - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Нагорных считает, что "Локомотив" все еще находится в чемпионской гонке РПЛ
Вчера, 21:48
 
