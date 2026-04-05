Галактионов объяснил решение не менять Морозова после первой карточки
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов сообщил журналистам, что не стал менять получившего желтую карточку защитника клуба Евгения Морозова
2026-04-05T22:49:00+03:00
Галактионов заявил, что не менял Морозова, так как надеялся на его аккуратность
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов сообщил журналистам, что не стал менять получившего желтую карточку защитника клуба Евгения Морозова, так как надеялся на то, что футболист будет показывать более аккуратную и надежную игру.
В воскресенье "Спартак
" обыграл дома московский "Локомотив
" (2:1) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ
). На 72-й минуте главный арбитр матча Инал Танашев за вторую желтую карточку удалил с поля Морозова
.
«
"В позицию центрального защитника тяжело входить в течение матча. Поэтому понадеялись, что Морозов сыграет аккуратно, надежно. Все-таки парень опытный. Но сыграл неаккуратно, получил красную. У нас вообще много игроков висело на карточках. Можно было вообще все сломать заменами", - заявил Галактионов.
"Первый тайм мы контролировали. Особых проблем у нас не возникало, у нас были хорошие моменты. Мы старались вылетать в быстрые контратаки. Старались второй тайм проводить так же, но "Спартак" усилил атаку, выпустив (Манфреда) Угальде. Он добавил сопернику атакующего потенциала. У нас пошли небольшие ошибки, которые предопределили результат. Ребят поблагодарили за самоотдачу. Пытались закончить второй тайм в атаке, даже находясь в меньшинстве, выжали момент, но спас (Даниил) Денисов. Будем двигаться вперед", - добавил тренер "Локомотива".