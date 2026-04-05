Во Франции высказались об инциденте со взрывчаткой у газопровода в Сербии

ПАРИЖ, 5 апр - РИА Новости. Лидер правой французский партии "Патриоты" Флориан Филиппо сравнил ситуацию с взрывчаткой, обнаруженной рядом с магистральным газопроводом для транспортировки российского газа из Сербии в Венгрию, и теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".