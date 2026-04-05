15:30 05.04.2026
Во Франции высказались об инциденте со взрывчаткой у газопровода в Сербии
Лидер правой французский партии "Патриоты" Флориан Филиппо сравнил ситуацию с взрывчаткой, обнаруженной рядом с магистральным газопроводом для транспортировки... РИА Новости, 05.04.2026
В мире, Сербия, Венгрия, Германия, Александр Вучич, Виктор Орбан, НАТО, Патриот, Флориан Филиппо, Северный поток
Во Франции высказались об инциденте со взрывчаткой у газопровода в Сербии

Филиппо: случай с газопроводом в Сербии напоминает теракты на "Северных потоках"

ПАРИЖ, 5 апр - РИА Новости. Лидер правой французский партии "Патриоты" Флориан Филиппо сравнил ситуацию с взрывчаткой, обнаруженной рядом с магистральным газопроводом для транспортировки российского газа из Сербии в Венгрию, и теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".
Ранее в воскресенье президент Сербии Александр Вучич сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию.
"Неужели обнаружена новая диверсионная операция НАТО-Украина против критически важной энергетической инфраструктуры?!.. Похоже на "Северный поток", - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
В декабре 2025 Федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина.
