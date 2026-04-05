МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Силы ПВО сбили 26 дронов ВСУ над Воронежской областью, на юге региона в результате падения обломков 20 домовладений временно остались без газа, сообщил губернатор Александр Гусев.

Он добавил, что в том же домовладении повреждены гараж, теплица и легковой автомобиль, а в двух соседних домах выбита часть стекол.