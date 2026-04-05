МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Силы ПВО сбили 26 дронов ВСУ над Воронежской областью, на юге региона в результате падения обломков 20 домовладений временно остались без газа, сообщил губернатор Александр Гусев.
«
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над девятью районами и одним городом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков БПЛА на юге региона повреждена газовая труба, идущая к частному дому. Сотрудники коммунальных служб оперативно перекрыли газ и ликвидировали возгорание. Однако без газоснабжения временно остаются жители 20 домовладений", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в том же домовладении повреждены гараж, теплица и легковой автомобиль, а в двух соседних домах выбита часть стекол.
"Жители наиболее пострадавшего дома разместились у родственников. Пункт временного размещения пока не потребовался. На месте работают специальные службы", - заключил Гусев.