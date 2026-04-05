В Дербентском районе эвакуировали 800 домохозяйств из-за перелива реки

«

"В связи с переливом реки, идущей из Кайтага в Геджухскую плотину, произошло разрушение защитного сооружения. Вода направляется в населенные пункты: Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа Урсун и Плана. В настоящее время производится эвакуация жителей. Около 800 домохозяйств уже эвакуированы в пункты временного размещения", - написал глава района.