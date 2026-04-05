В России впервые родились однояйцевые четверняшки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. В Петербурге родились однополые однояйцевые четверняшки — это первый такой случай в России, сообщили в роддоме № 17.

"На сроке 32 недели на свет появились четыре очаровательные сестренки. По расчетной статистике, монохориальная (однояйцевая) четверня — один случай на 15,5 миллиона родов. В стране не описано таких уникальных родов", — написало медучреждение в соцсети " ВКонтакте ".

Вес новорожденных девочек составляет от 1,36 до 1,64 килограмма, рост — от 37 до 41 сантиметра. По оценке специалистов, это прекрасные показатели.

« "Для 32-й недели беременности это отличный результат, который стал возможен благодаря правильной тактике ведения мамы в дородовом отделении и мастерству врачей", — добавили в роддоме.