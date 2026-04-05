07:47 05.04.2026 (обновлено: 15:40 05.04.2026)
Британия стала прямым участником конфликта в Иране, заявил Келин
Разрешив самолетам США использовать британские базы для ударов по Ирану, Лондон стал прямым участником конфликта, заявил в разговоре с РИА Новости посол России... РИА Новости, 05.04.2026
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 апр — РИА Новости. Разрешив самолетам США использовать британские базы для ударов по Ирану, Лондон стал прямым участником конфликта, заявил в разговоре с РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
В начале марта британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране.
«

"Здесь любят заявлять, что Британия как бы в стороне от конфликта, оказывает минимальную "оборонительную" поддержку союзникам и вообще выступает за дипломатическое урегулирование. Кого они хотят обмануть? Разве что наивного британского обывателя. <…> Разрешение американцам использовать свои базы для бомбардировок Ирана, направление в регион военной авиации — прямое участие, как бы Кир Стармер ни пытался представить дело иначе. Думаю, иранское руководство для себя это отметило", — сказал Келин.

По оценке дипломата, Британия поставила перед собой задачу натравить на Иран как можно больше стран.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
"Конец войне": в Британии сообщили об ударе Ирана по Трампу
26 марта, 01:18
 
