Британия стала прямым участником конфликта в Иране, заявил Келин

ЛОНДОН, 5 апр — РИА Новости. Разрешив самолетам США использовать британские базы для ударов по Ирану, Лондон стал прямым участником конфликта, заявил в разговоре с РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
В начале марта британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране.
«
"Здесь любят заявлять, что Британия как бы в стороне от конфликта, оказывает минимальную "оборонительную" поддержку союзникам и вообще выступает за дипломатическое урегулирование. Кого они хотят обмануть? Разве что наивного британского обывателя. <…> Разрешение американцам использовать свои базы для бомбардировок Ирана, направление в регион военной авиации — прямое участие, как бы Кир Стармер ни пытался представить дело иначе. Думаю, иранское руководство для себя это отметило", — сказал Келин.
По оценке дипломата, Британия поставила перед собой задачу натравить на Иран как можно больше стран.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
