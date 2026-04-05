В Британии арестовали двух протестующих против конфликта с Ираном

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Полиция Великобритании арестовала двух человек возле базы британских ВВС Лейкенхит в ходе протестов против конфликта США и Израиля с Ираном, сообщает издание Daily Mail.
По данным издания, более 100 человек перекрыли дорогу у главных ворот авиабазы Лейкенхит в графстве Саффолк после сообщений о том, что что американский истребитель, сбитый над Ираном в пятницу, взлетел с этого места.
"Два человека были арестованы возле базы Королевских ВВС, используемой американскими военными во время протестов против войны с Ираном... Полиция графства Саффолк подтвердила арест двух человек по подозрению в препятствовании движению по общественной дороге в субботу", - говорится в сообщении.
Издание сообщает, что протестующие передали командирам базы Лейкенхит письмо, в котором они подчеркивали свою обеспокоенность по поводу "пренебрежения международным правом" со стороны ВВС Великобритании и несогласие с использованием британских авиабаз американскими военными.
Ранее газета Monde со ссылкой на данные о полетах и спутниковые снимки сообщала, что десятки тяжелых военно-транспортных самолетов, таких как C-17, выполняют регулярные перелеты между Аравийским полуостровом и американскими базами в Европе, имея ввиду базу Рамштайн в Германии и базу Лейкенхит в Великобритании.
Британский премьер-министр Кир Стармер ранее сообщал, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
