Чешская теннисистка завоевала третий титул в карьере

Чешская теннисистка Мария Боузкова обыграла венгерку Панну Удварди в финале турнира категории WTA 250 в колумбийской Боготе, призовой фонд которого превышает... РИА Новости Спорт, 05.04.2026
2026-04-05T23:38:00+03:00
Чешка Боузкова выиграла турнир в Боготе и завоевала третий титул в карьере
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Чешская теннисистка Мария Боузкова обыграла венгерку Панну Удварди в финале турнира категории WTA 250 в колумбийской Боготе, призовой фонд которого превышает 283 тысячи долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:2, 6:2 в пользу чешки, которая была первой ракеткой турнира. У Удварди был восьмой номер посева. Теннисистки провели на корте 2 часа 50 минут.
Боузковой 27 лет, она завоевала первый в сезоне и третий в карьере титул в одиночном разряде. На данный момент она располагается на 26-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).